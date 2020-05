Sophia Loren a Ballando Con Le Stelle 2020 come concorrente

Sophia Loren possibile concorrente a Ballando Con Le Stelle

Sophia Loren a Ballando Con Le Stelle? Colpaccio di Milly Carlucci, che sta facendo le cose in grande in vista della nuova edizione del suo talent show con protagonisti i vip e che, eccezionalmente, partirà in autunno nell’insolita collocazione del martedì sera.

Si tratta di un’edizione, questa di Ballando, che ha subito tantissimi rinvii, complice il coronavirus. Ma pare che, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta abbia finalmente deciso dove collocare la gara di ballo più seguita della televisione italiana.

Ballando Con Le Stelle parte in autunno

Ci sarà sicuramente più attesa del solito per i palinsesti autunnali 2020 di Rai 1. C’è voglia di evasione, dopo che il coronavirus ha fatto stoppare tanti programmi come La Corrida di Carlo Conti, lo stesso Ballando Con Le Stelle con Milly Carlucci, oppure su Mediaset Verissimo e CR4 La Repubblica delle Donne.

L’edizione 2020 di Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci, inizialmente prevista a marzo ma poi continuamente rinviata, dovrebbe partire il prossimo autunno al martedì sera. A dare il primo annuncio dello spostamento nei mesi autunnali, è stata Selvaggia Lucarelli sui social. La blogger, svolge il ruolo di giudice all’interno della trasmissione assieme a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Non mancheranno delle novità in questa edizione. Una di queste non piacerà ai fan storici del programma, ossia l’assenza dopo tanti anni della ballerina Samanta Togni. Tra le ultime indiscrezioni, pare che Sophia Loren possa essere concorrente di Ballando Con Le Stelle

Sophia Loren e il torneo delle dive

Incredibile ma vero. Milly Carlucci pensa ad un cast coi fiocchi per questa edizione di Ballando Con Le Stelle. Dopo l’ufficializzazione di nomi forti del mondo della tv e dello spettacolo come Barbara Bouchet e Costantino Della Gherardesca, la conduttrice sta organizzando un torneo tra dive per aggiudicarsi il ruolo di nuova concorrente della trasmissione.

Tra le pretendenti abbiamo: Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Ornella Vanoni. Le tre ora si starebbero allenando nelle loro ville, in gran segreto, al fine di partecipare a questo torneo e vincerlo per diventare concorrente della trasmissione. In attesa di conferme, dunque, è chiaro che Milly Carlucci non vuole assolutamente darla vinta alla concorrenza (si dice andrà contro il GF Vip di Alfonso Signorini, come successo per Il Cantante Mascherato) e questi possibili colpi grossi ne sono la dimostrazione.