Uomini e Donne, Occhi Blu duramente attaccato sul web

I telespettatori più fedeli di Uomini e Donne avranno imparato a conoscere Occhi Blu. Il ragazzo ha chattato per alcune settimane con Gemma Galgani, cercando di conquistarla. In quel momento, a causa dell’emergenza Covid-19, non era possibile registrare in studio.

Occhi Blu, in particolare, corteggiava Gemma e si era mostrato, almeno inizialmente, molto interessato. Il giovane di 38 anni proveniente dalla Sicilia, ha avuto modo di incontrare la Galgani negli ultimi giorni ma la sua esperienza a Uomini e Donne si è chiusa in brevissimo tempo. Nelle ultime ore, poi, proprio questo corteggiatore è stato pesantemente attaccato sul web. Per quale motivo e da chi? Vediamolo.

Occhi Blu, il corteggiamento a Gemma Galgani

Occhi Blu è stato uno dei primi uomini che ha iniziato a corteggiare Gemma Galgani durante l’emergenza del Coronavirus. La dama torinese pareva essere abbastanza interessata a questa conoscenza senza farsi spaventare dal divario di età. Il corteggiatore, infatti, aveva 38 anni. Diversi in più, a dire il vero, rispetto al ragazzo con cui Gemma si sta conoscendo adesso che ha soli 26 anni ed è per questo chiamato baby corteggiatore.

Occhi Blu, comunque, ha cercato di corteggiare Gemma come meglio poteva. Il giorno in cui è arrivato in studio, però, si è trovato in mezzo ad una vera e propria scenata di gelosia di Gemma Galgani nei confronti di Nicola, il giovanissimo corteggiatore che tanto la sta prendendo. Forse anche per questo, Occhi Blu è stato liquidato in poco tempo ed ha dovuto abbandonare lo studio di Uomini e Donne ed abbandonare il corteggiamento di Gemma.

L’attacco sui social

Occhi Blu, alias Fabio Occhipinti, è rimasto amareggiato da tutto questo. Sui propri profili social ha condiviso i dati sugli ascolti della puntata. Il ragazzo ha messo il like a tutti coloro che ritenevano che il corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani non fosse dettato da un vero interesse ma solo da una voglia di visibilità. Atteggiamenti che non sono piaciuti in rete ed hanno suscitato la reazione di Daianira Marzano.

La nota blogger non si è di certo risparmiata nel parlare di Occhi Blu e del suo comportamento. “E’ un super ridicolo. Si continua a ridicolizzare su Facebook” ha sostenuto la Marzano. Poi ha proseguito “Sta ammettendo che a Uomini e Donne c’è andato solo per visibilità…Tra l’altro a una che gli ha detto ‘Gemma non ti piace’, lui ha messo pure il like. Ma non ti metti vergogna?”