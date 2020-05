Temptation Island Vip: Pippo Franco interviene sulla rottura tra il figlio Gabriele e Silvia

Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono lasciati. Ecco che cosa ha detto il comico Pippo Franco in una recente intervista

Temptation Island Vip: tra Gabriele e Silvia è finita

Nella prima edizione di Temptation Island Vip andata in onda l’anno scorso e condotta da Simona Ventura c’erano anche Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Lui è figlio del famosissimo Pippo Franco, mentre lei è una cantante emergente che lavorava con Gabriele. Lui era il suo produttore. Gabriele e Silvia sono stati amici per tanti anni prima di iniziare una relazione che andava avanti da un anno quando hanno deciso di partecipare al docu-reality.

Nel programma Gabriele ha fatto un po’ il giocherellone nel villaggio, facendo a volte imbarazzare Silvia che lo osservava dall’altra parte. Lei, però, si è avvicinata molto al single Valerio con il quale c’è stato un bacio a stampo in un gioco. Gabriele voleva lasciarla, ma dopo il pentimento e le suppliche di Silvia, lui ha deciso di darle una seconda possibilità.

Tuttavia, qualche mese dopo la fine di Temptation Island Vip la coppia non è riuscita a risolvere i problemi e ha optato per un addio definitivo. Le dichiarazioni di Silvia hanno fatto molto scalpore, ma oggi anche Pippo Franco ha risposto in merito al loro rapporto. Ecco qui di seguito nell’articolo le dichiarazioni del comico.

Pippo Franco interviene sulla coppia

In una recente intervista per Libero Quotidiano, Pippo Franco ha ammesso che per lui la partecipazione del figlio a Temptation Island Vip è stata una grazia. Comunque, non aveva nessun dubbio sul comportamento di Gabriele perché il comico lo conosce davvero molto bene e per lui è decisamente “incapace di tradire”.

Tuttavia, lui e la mamma di Gabriele erano molto preoccupati per il fatto che il figlio avesse una relazione da poco tempo con una ragazza che loro neanche conoscevano. Si sono visti di sfuggita scambiandosi appena un saluto. Ma secondo il comico l’esperienza nel programma è stata positiva. In questo modo suo figlio è riuscito a fare chiarezza.

L’allontanamento dalla tv

Nell’intervista Pippo Franco ha ammesso di essersi volontariamente allontanato da una tv che non gli piace. Secondo lui si punta troppo sulla superficialità, i programmi non hanno contenuti, mentre lui fa parte della scuola di Totò, Tognazzi, Sordi e la sua comicità, il suo cabaret, era un’analisi della realtà. Per questo ha deciso di dedicarsi a teatro e cinema.