Silvia Provvedi: le emozioni a poche settimane dal parto

Silvia Provvedi ha risposto ad alcune domande sui social confessando le sue emozioni in attesa di partorire. Ecco le sue parole

Silvia Provvedi presto mamma

Silvia e Giulia Provvedi hanno partecipato a X Factor tanti anni fa e in quell’occasione sono diventate famose con il nome Le Donatella. Tuttavia, hanno abbandonato presto la strada del canto per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Hanno partecipato all’Isola dei Famosi, vincendo, e poi anche alla terza edizione del Grande Fratello Vip.

Prima del reality Silvia ha avuto una tormentata relazione con Fabrizio Corona e questo l’ha portata ad essere sempre sotto ai riflettori. L’ex re dei paparazzi ha scontato la sua pena in carcere e Silvia gli è sempre stata vicina, difendendolo in tutti i programmi tv. Poi, quando è stato scarcerato, lui ha sminuito la loro relazione e si sono lasciati.

Dopo un chiarimento nella Casa più spiata d’Italia, Silvia ha ritrovato comunque il sorriso e ha continuato la sua storia con Giorgio De Stefano, che aveva conosciuto pochi mesi prima. Adesso, a distanza di due anni, Silvia e Giorgio stanno aspettando con ansia la loro bambina. Ecco che cosa ha detto lei sui social qualche ora fa.

L’emozione prima del parto

In un’intervista a Verissimo con il pancione Silvia aveva confessato di essere sicura di portare dentro di sé un maschietto. Invece, c’era una femminuccia e l’idea dell’arrivo di una Donatella l’ha divertita molto. Anche la sorella Giulia si è dimostrata molto felice in questa situazione. Silvia avrebbe addirittura voluto affrontare la gravidanza insieme alla gemella, ma Giulia ha avuto i suoi problemi in amore con il calciatore Pierluigi Gollini.

Ad ogni modo tutti in famiglia sono molto felici per Silvia, la quale ha deciso di far nascere la bambina a Milano. Sui social ha detto che è più comodo per lei dal momento che ci abita da sette anni, poi però, in un secondo momento, tornerà a Modena con la sua famiglia, parenti e amici. Il parto è previsto per la fine di giugno e ormai mancano poche settimane. La spaventa l’idea di partorire?

Silvia ha svelato che sa perfettamente del dolore e che non sarà affatto piacevole, ma per il momento è molto tranquilla e serena, senza nessun tipo di ansia. Anzi, non vede l’ora che arrivi quel giorno perché già adesso sta provando delle emozioni bellissime.