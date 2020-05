Anticipazioni Uomini e Donne anticipazioni oggi: Veronica prende una decisione, Roberta spiazzata (VIDEO

Nella puntata di Uomini e Donne di martedì 19 maggio 2020 assisteremo all’ingresso di due nuovi corteggiatori per Roberta. La donna rimarrà piacevolmente colpita dai due cavalieri e oggi scopriremo se avrà deciso di tenerli oppure no.

Valentina, invece, continuerà a discutere aspramente con Gemma, mentre Veronica Ursida lascerà tutti di stucco per una decisione presa in merito al suo spasimante Giovanni. La Galgani, dal canto suo, sarà sempre punzecchiata da Tina.

Due nuovi spasimanti per Roberta a Uomini e Donne

Dopo l’aspra lite verificatasi nella puntata del 18 maggio tra Valentina e alcune esponenti del parterre femminile, vedremo che la puntata odierna partirà proprio da questo punto, Nella messa in onda del 19 maggio di Uomini e Donne la romana si scontrerà pesantemente con Gemma Galgani al punto da scoppiare in lacrime. La donna si infervorerà moltissimo nel momento in cui la dama bianca comincerà a mettere in dubbio alcune questioni molto intime legate alla sua vita.

Subito dopo, poi, verranno poste delle sedie al centro dello studio. Lì si accomoderà Roberta, la quale avrà modo di conoscere due nuovi uomini. Il primo si chiama Vito ed ha 37 anni, moro e decisamente di bell’aspetto. Il secondo, invece, si chiama Massimiliano ed è un po’ più grande del precedente, dato che ha 48 anni. Dopo che la Di Padua si sarà relazionata con i protagonisti, l’attenzione ricadrà sulla coppia formata da Veronica e Giovanni. (Clicca qui per il video)

Spoiler 19 maggio: Veronica spiazza tutti

Nel corso delle precedenti puntate di Uomini e Donne, i due si sono molto scontrati poiché la donna volle conoscere un nuovo cavaliere. Giovanni, dal canto suo, le ha sempre ribadito di essere alla ricerca di una persona che sia in grado di costruire una famiglia solida insieme a lui, pertanto, l’altalenanza della protagonista non gli andava molto a genio. Ad ogni modo, nella puntata del 19 maggio ci saranno dei risvolti inaspettati. L’esponente del parterre maschile, infatti, dirà di aver chiesto alla dama di uscire ricevendo un due di picche.

Questo atteggiamento verrà fortemente criticato da Gianni, il quale alluderà al fatto di aver previsto perfettamente questo piano. Roberta, interverrà nella vicenda invitando Giovanni ad aprire gli occhi e a lasciar perdere Veronica. Questo, ovviamente, darà luogo ad una nuova e aspra polemica tra le due protagoniste. Infine, dopo aver dato ampio spazio alla vicenda, sarà il turno di Valentina, la quale si siederà nel mezzo dello studio per parlare con un suo corteggiatore.