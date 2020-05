Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 19 maggio 2020: Nicola lascia lo studio, Gemma piange [VIDEO]

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne con il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono over. Due dame scoppieranno a piangere e un cavaliere lascerà in modo inaspettato lo studio 6 del centro Elios di Roma. Sono questi alcuni spoiler forniti da Witty Tv sulla puntata di oggi pomeriggio 19 maggio 2020.

Nello specifico, dopo il pianto di ieri anche più tardi Valentina Autiero e Gemma Galgani si sfogheranno per quello che sta accadendo nel loro privato. Mentre il 26enne Sirius, alias Nicola Vivarelli scapperà dietro le quinte per ragioni che al momento non sono state svelate. Quindi bisogna attendere la messa in onda del nuovo episodio per capire cosa è successo.

Gemma Galgani e Valentina Autiero piangono in studio

Gran parte del primo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne è stato dedicato a Gemma Galgani e il suo spasimante Nicola Vivarelli. A mettere il bastone tra le ruote a tale frequentazione ci ha pensato Valentina Autiero. Quest’ultima, infatti, in studio non ha nascosto di provare un certo interesse e soprattutto un’attrazione fisica nei confronti del 26enne.

Nella puntata di martedì, però, presa di mira dalla dama torinese e Aurora, la donna ha lasciato lo studio piangendo. Le anticipazioni di oggi svelano che Valentina continuerà a sfogarsi contro la 70enne e si chiederà perché in cinque anni di partecipazione non ha mai trovato la persona giusta. Dal video fornito da Witty Tv si vede anche l’ex fiamma di Giorgio Manetti in lacrime. Per quale motivo?

Nicola lascia lo studio, Gianni ironizza su Veronica e Giovanni

Nella clip condivisa da Witty Tv si vede il Sirius lasciare lo studio dalla scalinata superando anche la padrona di casa Maria De Filippi. Cosa sarà accaduto da portare il 26enne a scappare dietro le quinte? Nicola Vivarelli, che è quattro decenni in meno di Gemma Galgani, nella puntata di ieri ha rifiutato di essere corteggiato di una coetanea, lo stesso che è toccato anche a Valentina Autiero la settimana precedente.

Le anticipazioni odierne svelano che si parlerà della frequentazione tra Veronica Ursida e Giovanni. Quest’ultimi sono stati aspramente criticati negli appartamenti precedenti perché si sono limitati solo ad abbracciarsi. Oggi pomeriggio, l’opinionista Gianni Sperti non perderà occasione per scherzare su entrambi: “Non me l’aspettavo proprio questa mossa nel copione, per niente proprio”. Ecco il video spoiler: