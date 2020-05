Belen Rodriguez in compagnia di Elodie: amiche da sempre

In data 18 maggio 2020 il governo ha disposto il “liberi tutti”. Ovviamente, si dovrà comunque fare attenzione alle norme basilari per prevenire il contagio da Coronavirus. Di conseguenza, anche i vip hanno deciso di uscire di casa liberamente ed incontrarsi dopo tanto tempo passato in isolamento. Ad esempio, nelle ultime ore, Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez (che è rimasta sola in quanto il suo amato Stefano De Martino si trova a Napoli a girare Made in Sud) si sono ritrovate.

Le due star hanno immortalato il loro incontro sui social. Su Instagram, la cantante e la showgirl hanno postato una storia, in cui le due appaiono felici insieme. Da parte della moglie di Stefano De Martino, c’è stato il seguente commento a corredare l’immagine: “Elodie, quanto sei bella!”.

Belen Rodriguez: in giro con Elodie senza mascherina

Belen Rodriguez ed Elodie vivono entrambe a Milano. La cantante di origini francesi convive assieme al compagno e collega Marracash, mentre Belen Rodriguez condivide la stessa casa con suo marito, il ballerino Stefano De Martino. Ricordiamo come, dopo un lungo periodo di separazione, i due si siano riavvicinati e rimessi insieme. Non è la prima volta che la cantante e la showgirl si mostrano insieme. Le due sono amiche da sempre e non è una novità che spesso si incontrino per passare un po’ di relax in allegra compagnia per le strade del capoluogo lombardo.

Nelle stories in cui sono apparse insieme, si sono mostrate senza la mascherina. Alcuni follower, di conseguenza, non hanno mancato di criticare le due per questo. Come accennato nell’introduzione, Belen Rodriguez si trova a Milano senza suo marito, impegnato a girare le nuove puntate di Made in Sud.

Il giorno in cui è tornato in Campania, lo scorso 28 aprile, Stefano De Martino ha confessato di essersi trasferito a Napoli da solo. Made in Sud, storico show basato sulla comicità puramente partenopea, va in onda sulla Rai a partire dal 7 novembre 2012 e riscuote da sempre un grande successo

Elodie parla di Marracash: “Lui è un uomo non facile”

Elodie Di Patrizi ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano. La cantante ha parlato della quarantena passata assieme al suo fidanzato Marracash, affermando di avere avuto una discussione. Elodie ha ammesso che Marracash non sia un uomo facile, ma che anche lei è una donna complicata.

Parlando del Festival di Sanremo 2020, Elodie ha commentato la battuta poco gradita da parte di Marco Masini, fatta dietro le quinte, riguardo la sua forma fisica. La cantante ha riferito che sia acqua passata e che “è giusto che esista un contraddittorio, io lo trovo onesto”.