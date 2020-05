Valentina Autiero in lacrime, è davvero interessata a Sirius? (Video)

Sin dal primo momento in cui ha iniziato a corteggiare Gemma Galgani, il giovane Sirius, alias Nicola Vivarelli, ha portato molto scompiglio negli studi di Uomini e Donne. Tra continui dubbi sulla veridicità delle sue intenzioni verso la dama torinese, Sirius ha dovuto difendersi non poche volte dai più svariati attacchi. Negli ultimi giorni, poi, anche Valentina Autiero lo ha spesso tirato in ballo.

La bella mora, infatti, pare aver manifestato un certo interesse per il giovane Nicola che, però, non sembra deciso a cedere. Questo non fa che aumentare l’attenzione su di lui, sulla sua storia e sulle sue possibilità di richiamare un buon numero di corteggiatrici. Valentina, in particolare, è scoppiata, ad un certo punto, in lacrime. La reazione di Sirius ha spiazzato tutti. Cos’è successo?

Valentina Autiero e l’interesse per Sirius

Che Valentina Autiero trovi Sirius un bellissimo ragazzo non è un mistero. La donna, infatti, non l’ha mai nascosto e negli ultimi giorni ha anche provato a lasciargli il proprio numero. Numero che, però, è stato rifiutato perché Nicola sarebbe, a suo dire, interessato solo a Gemma. La Autiero si è “giustificata”, qualora ve ne fosse il bisogno, chiarendo che il suo lasciare il numero a Nicola era una provocazione per vedere come lui si sarebbe comportato.

Atteggiamento che le ha attirato addosso la replica del ragazzo e, soprattutto, dell’onnipresente Gemma Galgani, ultimamente affetta da una bella gelosia per il suo baby corteggiatore. Al culmine dello stress e dopo aver ascoltato una canzone che l’ha scossa, Valentina Autiero è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio fermandosi dietro le quinte.

La reazione di Nicola e le sue parole

La reazione di Nicola alle lacrime di Valentina Autiero non si è fatta attendere. “Mi dispiace vedere una donna che piange anche perché mi sento in parte coinvolto in questo” ha detto il ragazzo dallo studio. “Spero che Valentina”, ha proseguito, “non stia piangendo per me, per qualcosa che ho detto nei suoi confronti di sbagliato”.

Roberta Di Padua, nel frattempo sedutasi al centro dello studio, dà la sua chiave di lettura di quanto avvenuto. Riferendosi a Nicola dice “Tu non hai preso il numero di Valentina perché hai paura di Gemma”. Valentina Autiero, rientrata in studio, chiarisce che Nicola non ha detto nulla che l’ha offesa. Avrebbe semplicemente voluto parlargli lontano da Gemma dato che la donna si intromette sempre in ogni situazione. (Qui il video)