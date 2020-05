Nicola Vivarelli desidera solo Gemma e scarta nuova corteggiatrice

È passato poco più di un mese dal momento in cui Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, si è proposto a Gemma come suo corteggiatore. Un corteggiamento partito in maniera diversa dal momento che, per l’emergenza Covid-19, Uomini e Donne prevedeva un format tutto nuovo. Le conoscenze sarebbero iniziate via chat e solo successivamente si sarebbero consolidate con un incontro.

Nonostante i diversi attacchi ricevuti per l’enorme differenza di età con Gemma, Nicola Vivarelli ha sempre sostenuto di essere nel programma solo ed esclusivamente per lei. Per dimostrarlo, inoltre, ha scartato diverse nuove conoscenze provenienti sia dal parterre femminile che dall’esterno. Proprio ieri l’ennesima aspirante corteggiatrice di Sirius è stata scartata. Vediamo i dettagli.

Sirius vuole soltanto Gemma

Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ricorda a Nicola Vivarelli che, fintanto che non avrà l’esclusiva con Gemma Galgani, chi è interessato a lui può contattare la redazione. Chiarimento, questo, che è servito per introdurre l’ingresso di una ragazza, una giovane bionda, scesa dalle scale proprio perché interessata a conoscere Sirius.

Una ghiotta occasione per Nicola quella di conoscere la giovane napoletana che aveva proprio la sua stessa età e che doveva anche avere, così è parso, un bel caratterino. Nonostante, però, il giovane l’abbia ringraziata e le abbia fatto i complimenti per la sua bellezza, l’ha scartata mandandola nuovamente a casa. “Sono interessato a continuare la conoscenza con Gemma” ha detto. Inutile dire che la Galgani era felice di questa scelta dopo aver accolto, non proprio bene, la notizia di una nuova corteggiatrice per Nicola Vivarelli.

Nicola Vivarelli, un mare di polemiche

Da quando è arrivato a Uomini e Donne, il bel Nicola Vivarelli si trova circondato da un mare di polemiche. Nessuno, eccetto Gemma, riesce a credere ad un suo reale interesse per la dama torinese che è persino più grande di sua madre. Diverse le segnalazioni giunte fino a questo momento che, però, sembrano scivolare addosso alla Galgani che appare sempre più presa da questa nuova conoscenza.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno persino insinuato, dopo aver visto l’esterna fatta da Nicola con Gemma che la dama torinese si sia innamorata del suo bel corteggiatore. Ipotesi che la Galgani non ha né confermato né smentito dal momento che ha cercato di glissare sull’argomento anche quando a chiederglielo è stata la De Filippi. Probabile, a questo punto, che i due opinionisti abbiano fatto centro.