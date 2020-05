Tiziano Ferro, tour 2020 rinviato ufficialmente al 2021 (Video)

L’emergenza Coronavirus che ha interessato e sta ancora interessando tutto il mondo non ha risparmiato proprio nessuno. Tutti i settori hanno subìto gravi danni a causa dei lockdown, delle chiusure delle attività, delle restrizioni sociali. Il settore della musica non ne è uscito indenne ed ha avuto anch’esso notevoli ripercussioni. Tiziano Ferro, non a caso, aveva chiesto alcuni mesi fa più certezze.

I dubbi riguardavano, soprattutto, le date dei concerti ormai programmate da diversi mesi ed il cui svolgimento, con l’arrivo dell’estate, si avvicinava sempre di più. Proprio nelle ultime ore, comunque, lo stesso Tiziano Ferro ha fatto sapere che il tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 è stato rimandato, in via ufficiale, al prossimo anno. Vediamo i dettagli.

Tiziano Ferro, concerto slittato di un anno

Tiziano Ferro ha tenuto a comunicare a tutti i suoi fans di aver deciso di spostare al 2021 i concerti che avrebbero caratterizzato il suo tour 2020. Effetti pesanti legati al Coronavirus e ai decreti nazionali che impongono non poche attenzioni e divieti di assembramento. Le date non sono ancora state decise ma verranno rese note al più presto in modo che tutti possano organizzarsi nella maniera migliore.

“Il nuovo decreto è arrivato. Ringrazio personalmente il Governo perché senza direttive ufficiali non avremmo potuto spostare le date e proteggere gli acquirenti. Quindi anche se poco sorprendente, la notizia è ufficiale: Il tour previsto quest’anno con partenza sabato 20 maggio 2020 è posticipato al 2021” ha detto Tiziano Ferro. Il cantante ha ringraziato la politica per aver dato dritte ufficiali.

Il tour del prossimo anno

Le città del tour 2021 di Tiziano Ferro rimangono invariate rispetto a quanto si era deciso per il 2020. Ricordiamo che sono Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli, Messina, Bari, Modena, Cagliari, Roma e Bruxelles per quanto concerne la tappa europea. Le date, come abbiamo anticipato, non sono ancora state ufficializzate. È molto probabile, comunque, che seguano il medesimo iter di quelle che erano state previste per il 2020. Si potrebbe, dunque, partire da maggio 2021. (Continua dopo il video)

Le vendite dei biglietti sono state attualmente sospese. Riprenderanno quanto prima. Nessuna paura per chi ha già acquistato i biglietti, ha precisato Tiziano Ferro, dal momento che saranno validi come gli altri. Il post si chiude con un ringraziamento ai fans ed un incitamento a ripartire al meglio. Per chi vorrà, poi, Ferro sarà sempre disponibile via social come in questi ultimi mesi.