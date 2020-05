Al Bano e Romina Power assenti ad Amici Speciali, colpa della Lecciso?

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi avranno sicuramente apprezzato la presenza di Al Bano e Romina Power durante le puntate serali del talent. La nota coppia non è più tale nella vita ma rimane un’amatissima coppia in ambito artistico. Lo dimostrano i sold out nei concerti e l’apprezzamento del pubblico ad ogni apparizione tv.

Dopo il successo ad Amici, i fans si sarebbero aspettati la presenza della coppia anche ad Amici Speciali. La prima puntata, però, è andata in onda senza che ci fosse il minimo segnale della presenza di Al Bano e Romina Power. Cos’è successo per arrivare ad una scelta di questo tipo? In base alle ultimissime indiscrezione pare che dietro vi sia la compagna di Al Bano, Loredana Lecciso.

Al Bano e Romina Power ad Amici

C’era tanta intesa tra Al Bano e Romina Power durante il serale di Amici 19. Eppure non è passato molto tempo dato che stiamo parlando appena del mese di marzo e di quello di aprile. L’intesa che, però, era evidente a tutti era soltanto sul piano professionale. Nessun ritorno, dunque, per una delle coppie italiane più amate di sempre. Anche il fatto che Romina abbia trascorso la quarantena a pochi passi da Al Bano non ha cambiato le cose.

Pare, infatti, che Al Bano abbia scelto di tornare con Loredana Lecciso dopo un periodo di crisi che li aveva visti sempre più lontani. La Lecciso, più volte infastidita dagli atteggiamenti della Power verso il cantante di Cellino San Marco, pare aver chiarito sin da subito che certi avvenimenti e certe smancerie non si sarebbero più dovuti ripetere. Solo così la convivenza può proseguire al meglio perché le interferenze di terzi, specie degli ex, non sono mai gradite.

Loredana Lecciso ci dà un taglio

Alla base della decisione di Al Bano e Romina Power, ma si pensa più di Al Bano a questo punto, ci sarebbe la volontà di Loredana Lecciso. La soubrette, infatti, non ha apprezzato per nulla quanto visto negli ultimi mesi ed intende evitare in tutti i modi che tali episodi abbiano a riverificarsi.

Al Bano ha confessato di aver recuperato il rapporto da diverso tempo ma di averlo voluto tenere al riparo dal gossip. “Mi piacerebbe parlare di musica e dell’uscita dei miei prossimi album” ha affermato. Lavori che potrebbero intrecciarsi ancora con Romina Power da cui ha ribadito di non aver “mai preso le distanze”.