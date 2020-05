Cristel Carrisi in crisi col marito? Sul web si parla di divorzio bis nella famiglia di Al Bano e Romina Power

Cristel Carrisi: lavoro e famiglia

Prima di incontrare il suo attuale marito Davor Luksic, Cristel Carrisi aveva deciso di intraprendere la stessa strada dei suoi genitori, ovvero quella del canto. Ma la terzogenita di Al Bano e Romina Power ha fatto un passo indietro anche per le numerose critiche ricevute dagli haters. Era stata lei stessa a svelare la ragione attraverso un’intervista col padre a Verissimo.

Da qualche anno si occupa solo della sua famiglia composta da due splendidi bambini: Kai e Cassia Ylenia. La ragazza ha trascorso quasi una vita sotto la luce dei riflettori per via della popolarità del padre e della madre, mentre lei ora ha preferito a ritirarsi a vita privata. Ma negli ultimi giorni sul web si è parlati di lei per una presunta crisi con la sua dolce metà. Cosa c’è di vero in tutto questo?

La terzogenita di Al Bano e Romina Power in crisi col marito?

La famiglia Carrisi è costantemente al centro dell’attenzione mediatica. Oltre ad Al Bano e Romina Power che fanno sempre notizia, le riviste e i siti si occupano spesso anche di Loredana Lecciso che è tornata a formare una coppia col Maestro di Cellino San Marco. Ultimamente si è parlato anche di Yari per via delle sue frasi choc contro Barbara D’Urso, Romina Jr per essere rimasta bloccata ad Ibiza, ma anche di Jasmine accusata di essersi rifatta le labbra e non solo.

Per quanto riguarda Cristel, durante i due mesi di quarantena è stata particolamente attiva su Instagram, svelando ai follower momenti di quotidianità anche se non ha mai mostrato i figli Kai e Cassia Ylenia. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia che sta facendo preoccupare i fan di Al Bano e Romina.

Le voci assurde su Cristel Carrisi

Da qualche giorno digitato su Instagram Cristel Carrisi non appare più il suo profilo personale. A quanto pare la terzogenita di Al Bano e Romina Power ha deciso di disattivarlo. Non sappiamo se in modo permanente o solo una decisione provvisoria. A quel punto in tanti hanno iniziato a sospettare che la ragazza sia in crisi col marito Davor Luksic.

Di certo al popolo del web la fantasia non manca. Addirittura qualcuno pensa che la storica coppia debba prepararsi ad affrontare un nuovo divorzio, ma stavolta quello della figlia. Ovviamente sono solo delle voci prive di fondamento e poco credibili. Ricordiamo che due settimane fa Cristel è stata ospite a Domenica In, in collegamento da Zagabria, menzionando il marito e sembrava molto felice della sua famiglia.