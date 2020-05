“E’ tutta colpa mia, ho fatto un grosso sbaglio…”: Antonella Clerici riconosce il suo errore

Antonella Clerici e il flop con Portobello

Dopo mesi di stop forzato, Antonella Clerici è pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo format. A svelarlo è lei stessa attraverso una lunga intervista la magazine Vanity Fair Italia. La professionista ha ripercorso la sua lunga carriera artistica durante la quale sono accadute diverse cose belle,ma anche delle forti delusioni.

Ad esempio un insuccesso è stato Portobello, lo storico programma degli Anni Settanta portato alla ribalta da Enzo Tortora. Un paio di anni fa, Antonella insieme ai vertici della Rai hanno deciso di riproporre lo show ma è stato un vero e proprio azzardo. Infatti gli ascolti sono stati disastrosi e da quel momento in poi è stata allontanata dalla tv di Stato.

Parlando col giornalista, la donna si è presa tutte le colpe e responsabilità. Poi ha detto di essersi fidata ma c’era solo un titolo e non un contenuto. Secondo lei andava riscritto con un sapore antico ma in chiave più moderna. “Ho sbagliato io perché dovevo ragionarci di più, adattarlo di più ai tempi”, ha ribadito la compagna di Vittorio Garrone.

I successi della professionista lombarda

Ma la carriera di Antonella Clerici è costellata di grandissimi successi. Uno su tutti La prova del cuoco, il cooking show creato da lei nel 2000 e che continua ad andare in onda con Elisa Isoardi. Ma anche la sua conduzione al Festival di Sanremo, edizione del 2010. Intervistata da Vanity Fair Italia, la professionista lombarda ha affermato che ha sempre voluto lei cambiare e sperimentare nuove cose.

Poi ha ricordato quando per sei mesi ha lasciato la tv di Stato per un litigio. In quell’occasione lo ha fatto per questioni di principio e poi è ripartita. “Quando dopo il successo di Sanremo sono ritornata a La prova del cuoco non se lo aspettava nessuno”, ha detto Antonellina che ha voluto ringraziare il pubblico che la segue da anni.

L’annuncio di Antonella Clerici

Intervistata da Vanity Fair Italia, Antonella Clerici ha confessato di essere rimasta particolarmente colpita dal modo di condurre di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni. Poi l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha fatto un annuncio, ovvero che il prossimo settembre tornerà sul piccolo schermo con un nuovo programma.

Al momento non ha fornito ulteriori informazioni anche se sul web si parla di un possibile ritorno alla guida del cooking show di Rai Uno. Infine la compagna di Vittorio Garrone, che di recente p stata ospite a Domenica In di Mara Venier, ha affermato di essere una donna molto schietta e vera, pregi apprezzati moltissimo dai suoi fan.