Uomini e Donne guerra social tra Sonny e Giuseppe: spuntano insulti cancellati e news sull’Alchimista (FOTO)

In queste ore si è tornati a parlare del trono di Sara Shaimi di Uomini e Donne grazie ad alcuni interventi di Sonny e Giuseppe. I due corteggiatori della tronista hanno dato luogo ad una vera e propria guerra a colpi di post sui social.

Dopo che Nastasi ieri ha pubblicato alcune Instagram Stories davvero molto pesanti, è prontamente arrivata la risposta del suo rivale. In molti avevano pensato che le parole di Giuseppe fossero un attacco alla redazione del talk show ma, in realtà, le cose non sembrano stare in questo modo.

Scontro tra Sonny e Giuseppe

Ieri Giuseppe Nastasi ha pubblicato dei messaggi molto pesanti contro soggetti ignoti. Tutti i fan hanno creduto che fossero dei riferimenti alla redazione di Maria De Filippi. Il giovane, però, a seguito della polemica sollevata, ci ha tenuto a chiarire di non aver voluto lanciare nessuna frecciatina al programma. Le sue parole, dunque, sembrerebbero legate ad altri argomenti e altri soggetti. Questo chiarimento, però, non ha molto convinto i follower e neppure i rivali del ragazzo. (Continua dopo la foto)

Sonny, infatti, ha pubblicato alcuni contenuti su Insatgram n cui ha voluto commentare il comportamento di Giuseppe verso Uomini e Donne. Il protagonista ha alluso al fatto che cancellare alcuni insulti pronunciati risulta ancora più grave. A suo avviso, quindi, il rivale si sarebbe voluto salvare in extremis onde evitare di dare luogo a problemi con la trasmissione che gli sta donando tutta questa visibilità. (Continua dopo la foto)

News sull’Alchimista di Uomini e Donne

Ad ogni modo, nessuno del cast di Uomini e Donne ha commentato lo scontro tra Sonny e Giuseppe. Anche Sara continua ad avere il profilo Instagram bloccato nel rispetto del regolamento del programma. Inoltre, al di sotto di uno degli ultimi post di Di Meo sono apparsi dei commenti alquanto interessanti da parte dei suoi fan. Il giovane ha pubblicato uno scatto che lo ritrae a mezzo busto. In molti, allora, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Molti utenti hanno posto l’accento sulle orecchie del protagonista e su altri dettagli che sembrano ricondurlo direttamente all’Alchimista. Il nuovo e misterioso corteggiatore di Giovanna sta continuando a tenere con il fiato sospeso e, nelle ultime ore, le ipotesi più accreditate sembrano ricadere proprio sullo spasimante della Shaimi. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.