Carolyn Smith, il tumore ancora presente: ‘ho paura e resto a casa’

Carolyn Smith si è lasciata andare ad una lunga intervista a Vero. La giurata di Ballando con le stelle ha ammesso di avere ancora molta paura del coronavirus e che in questa inizio di Fase 2 continuerà a non uscire di casa.

La coreografa durante il periodo di isolamento, ha intrattenuto i suoi follower attraverso i social con il suo Sensual Dance Fit. Purtroppo, malgrado l’operazione e i vari cicli di chemio continua la sua lotta contro il cancro. E proprio per via del suo passato clinico è uno dei soggetti più a rischio di contagio.

Carolyn Smith resta ancora in casa

Carolyn Smith ha deciso di continuare l’isolamento a casa nonostante l’inizio della Fase 2. A dichiararlo lei stessa in una recente intervista, dove si è lasciata andare a cuore aperto parlando delle sue paure e dei suoi progetti. La Giudice ha ringraziato gli italiani che hanno capito la gravità del virus e hanno rispettato le regole. La ballerina e coreografa ha deciso di non uscire di casa perchè ha molta paura.

Carolyn Smith si sottopone purtroppo ancora alle terapie. Ogni 3 settimane si reca a Roma per le chemio al Sant’Andrea. “Continuo a fare chemioterapia. Dopo l’intervento di ottobre e l’esame istologico hanno trovato altre cellule tumorali, quindi ho dovuto riprendere la terapia biologica ” ha raccontato al settimanale. Purtroppo non ha più modo di curarsi a Padova, poiché nel reparto oncologico della struttura che l’aveva in cura sono stati individuati ben 23 casi di contagio.

La lunga battaglia contro il cancro

Carolyn Smith sono ormai tanti anni che combatte contro questo brutto male. La giudice di Ballando con le stelle non si è mai abbattuta, anzi ha sempre risposto con positività. Infatti, anche adesso, nonostante il delicato momento che sta attraversando il nostro paese non vede l’ora di tornare negli studi Rai e iniziare le registrazioni del programma. Il dancing show, doveva partire a marzo ma è stato bloccato dall’emergenza sanitaria.

Il ritorno però non sarà semplicissimo e si stanno ancora valutando formule per cambiare i balli di coppia.La lunga battaglia della coreografa sembra non avere fine. Una lotta che l’ha portata a scontrarsi più volte con la sofferenza, non solo quella fisica, ma anche quella mentale. Le terapie, gli interventi, le brutte notizie però non hanno mai fermato la sua innata forza di vivere e il suo coraggio. Per ora non resta altro che farle tantissimi auguri.