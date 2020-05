Jasmine Carrisi in ‘love’: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso presenta il suo fidanzato Alessandro Greco

Jasmine Carrisi si sarebbe fidanzata

Ebbene sì, il cuore di Jasmine Carrisi è di nuovo impegnato. Dopo la breve storia con Giuseppe Caggiula, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso si è fidanzata col coetaneo Alessandro Greco.

I due ragazzi formerebbero una coppia stando alle Stories e i post che entrambi condividono sui loro rispettivi profili Instagram. Contenuti che contengono gesti d’amre, baci e abbracci. Tuttavia la 19enne è finita ancora una volta al centro dell’attenzione. Per quale motivo? Sembra che la giovane non abbia rispettato delle regole imposte dal Governo.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso nella bufera: il motivo

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco formerebbero una coppia, almeno è quello che si intuisce osservando l’ultima foto postata dalla secondogenita di Loredana Lecciso. I due innamorati, dopo il lungo periodo di quarantena per via del Covid-19, si sono potuti ricongiungere. Secondo le prime indiscrezioni, anche la dolce metà della 19enne è originario della Puglia e hanno iniziato a frequentarsi lo scorso febbraio.

Ma negli ultimi giorni alcuni utenti web si sono arrabbiati moltissimo perché la figlia di Al Bano ha pubblicato uno scatto prima dell’inizio della Fase 2. A meno che la foto in questione non si stata scattata prima della pandemia, in tanti sospettano che la ragazza e Alessandro non hanno rispettato le regole imposte dall’Esecutivo. (Continua dopo il post)

Chi è Alessandro Greco?

C’è da sottolineare che Jasmine Carrisi e Alessandro Greco non sono ancora congiunti, di conseguenza non potrebbero stare molto vicini. Sotto il post in questione, sono arrivati decine e decine di messaggi che contengono critiche e offese al vetriolo. La 19enne ultimamente sta pagando le antipatie che la madre Loredana Lecciso riscuote da quando si è unita con Al Bano.

Ma la giovane, intanto, ha lasciato sorvolare tutto continuando dritto per la sua strada sorridendo al fianco del suo nuovo fidanzato. Ma chi è quest’ultimo? Purtroppo non abbiamo molte informazioni sul ragazzo. Su Instagram è particolarmente attivo come tutti gli adolescenti. Osservando il suo account personale si intuisce che ama molto viaggiare e passare il tempo libero con gli amici. Da qualche mese, invece, nella sua vita c’è la bella Jasmine che è pronta a spiccare il volo nel mondo dello spettacolo e delle musica.