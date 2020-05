Massimo Giletti le telecamere di “Non è l’Arena” lo tradiscono il gesto lo hanno visto tutti

Non è l’Arena: un errore di Massimo Giletti svela il trucco della nuova puntata con Locatelli

Nel corso della puntata di Non è l’Arena tra gli ospiti di Massimo Giletti vi era Giorgio Locatelli. Il giudice e chef di MasterChef Italia è intervenuto nello studio in collegamento video per parlare della riapertura dei ristoranti nel corso della fase 2.

Locatelli infatti, si dice molto perplesso su quelle che sono le misure di distanziamento sociale previste nelle leggi italiane che servirebbero a garantire la riapertura del ristorante. Ha spiegato che secondo lui, i ristoranti non sono solo dei luoghi in cui si mangia, ma sono anche dei luoghi che hanno un valore emotivo molto forte perché altrimenti non avrebbe senso andare a mangiare fuori.

In virtù di questa sua idea, il padrone di casa lo ha ascoltato volentieri. Giletti però, ad un certo punto lo ha salutato dopo il suo intervento. Era circa mezzanotte quando i telespettatori più attenti hanno visto questa scena.

Massimo Giletti svela il trucco senza accorgersene

Il punto è che proprio perché ha segnalato questa ritardo nella trasmissione, Massimo Giletti ha svelato il suo trucco mentre salutava Giorgio Locatelli. Gli spettatori attenti hanno infatti notato che l’orologio del chef Locatelli segnava un orario differente. Le lancette infatti puntavano sulle 18:12 e questo fa capire che lo chef forse aveva registrato il suo intervento.

Se è vero che Locatelli si trova Londra, di certo non c’è tutto questo fuso orario tra i due Paesi. Il giallo si è svelato praticamente subito perché probabilmente l’ultimo blocco della puntata è stato registrato e poi è andato in onda come se fosse in diretta.

La finta diretta con Locatelli

La finta diretta non è un espediente utilizzato solo da Massimo Giletti ma un po’ ovunque nella televisione italiana che deve far coincidere un po’ gli impegni di tutti gli ospiti. In pratica c’è stato uno stacco tra la parte in diretta e quella invece, che non lo è. Ecco perché alla fine l’orologio segnava un altro orario.

Tv blog ha acceso i riflettori sul caso ed è emersa chiaramente la finta idea in merito. Con questo scopo perciò gli utenti devono stare sempre attenti a capire dove finisce la verità in televisione. Un piccolo errore come quello avvenuto con lo chef Locatelli e il mistero è svelato!