Il Paradiso delle signore replica 20 maggio 2020: brutto imprevisto per Adelaide e Umberto

Le repliche del Paradiso delle signore continuano ad andare in onda e nell’episodio del 20 maggio assisteremo all’ingresso di un nuovo protagonista. Stiamo parlando del contabile della famiglia Brancia che darà filo da torcere ad Umberto e Adelaide.

Angela, invece, continuerà a fare i conti con un oscuro segreto del suo passato, tuttavia, a tormentare la giovane ci penserà anche un’altra questione. Marta, nel frattempo, avrà un confronto molto importante con Riccardo.

Spoiler 20 maggio: il segreto di Nicoletta e Riccardo è in pericolo

Nel corso dell’episodio del 20 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Nicoletta sarà sempre più strana. La giovane non riuscirà proprio più a tenersi dentro l’amore che prova nei confronti di Riccardo. Le persone che la circondano, quindi, cominceranno ad intuire qualcosa e ad essere molto sospettose. Il primo a dubitare della sincerità della fanciulla sarà proprio suo marito Cesare. Anche Silvia, però, deciderà di fare qualcosa per cercare di evitare che sua figlia commetta un passo falso.

Il segreto dei due innamorati, intanto, non sarà al sicuro. Marta chiederà a Riccardo di parlargli di una cosa molto importante. La moglie di Vittorio dirà a suo fratello di aver assistito al bacio tra lui e Nicoletta e gli chiederà delle spiegazioni. La fanciulla sarà molto contrariata da quanto appena visto, sta di fatto che non esiterà a rimproverare il suo consanguineo. Guarnieri, dal canto suo, non potrà fare a meno di ammettere il suo sentimento per Nicoletta.

Problemi e segreti al Paradiso delle signore

A villa Guarnieri, intanto, ci sarà molta tensione. Adelaide e Umberto saranno alle prese con il paino finalizzato a sottrarre il denaro alla famiglia Brancia. A mettere i bastoni tra le ruote ai due protagonisti, però, ci sarà una new entry. Stiamo parlando di Gualtiero Mairan. Quest’ultimo è il contabile di Flavia e Ludovica e si mostrerà sin dal primo momento molto scaltro e attento. Adelaide e Umberto, allora, si metteranno all’opera per pianificare una nuova strategia da adoperare per raggiungere i loro obiettivi.

Al Paradiso delle signore, il 20 maggio, Vittorio comunicherà alle Veneri che saranno loro le protagoniste del nuovo filmato promozionale. La notizia, ovviamente, creerà molto fermento e piacere. I sospetti di Cesare su Nicoletta, intanto, si faranno sempre più forti. Angela, invece, dovrà fare i conti con il suo oscuro passato e anche con la proprietaria di casa la quale la metterà di fronte un bivio.