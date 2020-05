Loredana Lecciso in giro senza mascherina: sul web è polemica (FOTO)

Loredana Lecciso nelle ultime settimane è tornata insieme ad Al Bano al centro del gossip. Pare che la coppia durante la quarantena abbia ritrovato il proprio equilibrio e sia tornata insieme. La bella salentina ne ha approfittato del maggiore tempo a disposizione per rimettere in riga il suo compagno dal punto di vista alimentare e della salute, perdendo anche qualche kilo.

Nelle ultime ore, Loredana Lecciso è stata presa di mira sui social per via di uno scatto fotografico. Nel dettaglio, si è mostrata fuori casa senza la mascherina, obbligatoria anche nella Fase 2.

Loredana Lecciso senza mascherina

Loredana Lecciso ancora una volta è finito nel mirino degli haters. Questa volta i fan si sono scagliati contro di lei per via di uno scatto fotografico dove si è mostrata senza mascherina. Dando uno sguardo ai commenti, in tanti l’hanno criticata ricordandole di indossare la mascherina dato che è obbligatoria.

Qualcuno però non si è accorto che la donna si trovava all’interno della tenuta e accanto a lei non c’era nessuno. Inoltre, Loredana Lecciso potrebbe tranquillamente difendersi dicendo di averla tolta per scattarsi la foto. Insulti e critiche praticamente inutili che hanno evidenziato la cattiveria dei cosiddetti leoni da tastiera. (Continua dopo la foto)

La show girl in forma smagliante

Loredana Lecciso oltre ad essersi mostrata senza mascherina è apparsa in forma smagliante. Con addosso un pantaloncino corto e un top scollato, la compagna di Al Bano ha fatto perdere la testa ai suoi fan. In una recente intervista rilasciata a Monica Setta nella sua rubrica su La Gazzetta del Mezzogiorno, la show girl ha rivelato alcuni segreti sulla sua perfetta forma fisica.

In vista dell’estate, anche se ancora non si sa se potremmo andare al mare, Loredana Lecciso ha deciso di perdere qualche kilo, basando la sua alimentazione sulle verdure e frutta. Inoltre, a facilitare la perdita di peso anche le lunghe passeggiate fatte tra gli ulivi, respirando aria pure e godendo sopratutto della natura incontaminata.

A quanto pare, come già detto in precedenza, anche Al Bano è tornato in forma. Grazie all’entusiasmo di Loredana ha eliminato un po di peso in eccesso e ha ricevuto tantissimi complimenti anche dalle amiche di sua moglie: Tutte le mie amiche che Al Bano adesso sembra un ragazzino.