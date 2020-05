Giulia De Lellis posta foto e la rasano al suolo con i commenti “Sei malata” (FOTO)

Giulia De Lellis insultata sui social network dopo la pubblicazione delle sue fotografie

Pioggia di critiche per Giulia De Lellis che è finita nel nel mirino delle polemiche da parte degli haters. L’influencer ha sempre detto che secondo lei prendersi cura del proprio corpo è molto importante e anche se in questi mesi chiaramente non è potuta stare in giro, comunque si è sempre allenata molto.

La fidanzata di Andrea Damante, sempre in perfetta forma, quando ha pubblicato le sue fotografie ultimamente, subito è scattato un putiferio. Infatti, è stata inondata praticamente dalle polemiche e dagli insulti. La bella influencer ha dovuto fare i conti con gli haters ancora una volta!

Giulia De Lellis e le accuse in rete

Tra le persone che hanno “urlato” di più e accusato maggiormente Giulia De Lellis vi è Valentina Dallara. Infatti, mentre mostrava le foto del suo allenamento con la bottiglietta d’acqua e prodotti naturali in bella vista, subito è scattata la polemica. Valentina infatti, ha usato parole tutt’altro che delicate.

Ha detto che secondo lei bisognerebbe fare la dieta per far crescere qualche neurone perché Giulia si concentra quasi solo ed esclusivamente sulla bellezza senza pensare invece, che ci sono delle cose molto più importanti a cui pensare. Secondo Valentina non bisognerebbe dare spazio a gente di questo tipo. L’ex tronista non ha ricevuto, però la replica da parte della De Lellis che piuttosto ha pubblicato altre sue foto in forma smagliante e perfetta. (Continua dopo la foto)

Gli insulti degli haters

Anche se nelle sue nuove fotografie però i fans di Giulia De Lellis hanno risposto in maniera tutt’altro che positiva. Infatti, gli utenti le hanno scritto che lei dovrebbe concentrarsi soprattutto sul cervello perché non lo ha. Inoltre, dopo la pubblicazione di una sua foto in forma smagliante in cui però dice ancora che “ha bisogno di asciugare il corpo ed eliminare la ritenzione idrica”, fa capire che di fatto non si sente a suo agio. Una cosa che i fans non le hanno perdonato.

Anzi alcuni le hanno fatto notare che è troppo magra e che questa sua ossessione per la bellezza sta diventando molto preoccupante. Addirittura, alcuni fans l’hanno definita “malata” proprio perché è ossessionata dai drenanti, dalle ricette light e dalle diete. Secondo alcuni, dovrebbe tornare ad essere più spensierata come era prima!