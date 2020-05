Uomini e Donne, Gianni Sperti perde le staffe con una dama: offese e insulti in studio

Gianni Sperti non è riuscito a trattenersi di fronte ad una dama del parterre. Ecco che cosa le ha detto in studio davanti a tutti

Uomini e Donne: tensione in studio

Nelle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne in studio, nonostante la mancanza di pubblico, c’è molta tensione. In questa forma mista in cui Giovanna ha il suo spazio in mezzo ai protagonisti del trono over, ci sono davvero molti scontri. La stessa tronista continua a litigare con Sammy, mentre vuole capire chi è l’Alchimista, ma al tempo stesso rincorre anche Alessandro.

Tina Cipollari continua la sua guerra personale contro Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. L’opinionista trova davvero fuori luogo la scelta della dama torinese di intraprendere una conoscenza e avere un interesse amoroso in un ragazzo che ha ben 45 anni meno di lei. Ma non solo, Gemma ha creato malumore anche tra le dame. In particolare, ha attaccato Valentina, la quale ha dimostrato interesse nei confronti di Nicola.

Nel grande caos che è uscito dalla puntata di lunedì 18 maggio anche Gianni Sperti ha perso la pazienza nei confronti di una dama del parterre. L’opinionista l’ha attaccata pesantemente. Ecco qui di seguito i dettagli.

Gianni Sperti offende la dama: ‘Cattiva e str***’

Valentina Autiero è scoppiata a piangere dopo il clima di tensione con Gemma Galgani. Quest’ultima, gelosa di Nicola, ha iniziato ad attaccarla. Valentina, inoltre, è rimasta anche male del fatto che Nicola l’abbia rifiutata senza incontrarla nemmeno una volta. Maria De Filippi ha notato le lacrime della dama e nel tentativo di saperne i motivi, Gemma e Aurora hanno continuato ad attaccarla.

A quel punto Valentina ha lasciato lo studio, stanca di essere vicina a persone che senza microfono la attaccano e criticano di continuo. Gianni Sperti ha perso la pazienza proprio in quel momento e si è scagliato molto duramente contro Aurora. L’opinionista ha detto di non capire che cosa ci fa lì, deve solo commentare e dire cattiverie sulle altre donne?

C’è stato un lungo e forte litigio tra i due. Secondo Aurora l’opinionista si è arrabbiato perché Valentina è la sua “cocchetta”, poi, coinvolgendo anche Tina, li ha accusati di non essere obiettivi e di mancare di rispetto a quelli per cui provano antipatia. Gianni l’ha insultata dicendole “cattiva e str***a”, ripetendolo più volte. Secondo lui non è più il caso che Aurora faccia parte del programma, una donna che non ha rispetto per nessuno nello studio. Voi da che parte state?