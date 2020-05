Joaquin Phoenix La star di Joker presto papà

Grande evento per Joaquin Phoenix e Rooney Mara, la coppia è in attesa di un figlio, presto quindi la star di Joker diventerà papà

Anche per il Premio Oscar Joaquin Phoenix è giunto il tempo di consolidare la famiglia. L’attore diventerà presto papà, lui e la compagna Rooney Mara sono infatti in attesa di un figlio. Si tratta di una grande notizia per una delle coppie più discrete di Hollywood, poco incline ai pettegolezzi e molto0 riservata.

Per entrambi è il primo figlio insieme, ma a rendere nota la notizia non è stata la coppia, bensì una fonte vicina. Come sempre entrambi amano mantenere la loro discrezione e infatti pare che non si saprà l’esatta data del parto. Durante la quarantena la coppia si è fatta vedere poco e ha trascorso il lockdown nella casa di Los Angeles. I giornalisti hanno fotografato l’attrice mentre era in giro solo una volta e quindi è stato difficile riprenderli insieme.

Joaquin Phoenix e la compagna presto genitori

Tuttavia, nelle foto scattate dai paparazzi la donna indossava degli abiti larghi, segno che la gravidanza era già in corso. Il tentativo dell’attrice di nascondere il pancino però sembra sia stato vano, perché qualcuno si è sbilanciato a confidare la notizia. Ad oggi perciò non è dato sapere a quale mese di gravidanza sia l’attrice e difficilmente si saprà anche la data del parto.

La storia di Joaquin Phoenix e Rooney Mara è nata nel 2013. I due si sono conosciuti sul set di Her di Spike Jonze, ma hanno cominciato a frequentarsi solamente dopo. La coppia si è infatti incontrata nuovamente sul set di Mary Magdalene, per poi stare insieme. I due convivono sulle colline di Hollywood dal 2018, ma come detto prima hanno sempre cercato di difendersi dai paparazzi.

Phoenix e Rooney Mara coppia molto riservata

La star di Joker, vincitore dell’ultimo premio Oscar come miglior attore protagonista, non ama mettere in piazza la sua vita privata. Anche la compagna Rooney Mara sembra essere dello stesso parere ed entrambi evitano di esporsi a chiacchiere e pettegolezzi.

Per sei anni l’attrice ha avuto una relazione col regista Charlie McDowell, ma poi è tutto finito. Adesso nella sua vita c’è Phoenix, che a quarantacinque sta per diventare papà. L’attrice ha 35 anni e i due sembrano essere consapevoli del grande evento che stanno vivendo, ma non desiderano essere al centro dell’attenzione.