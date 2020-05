Mara Venier ripresa a tradimento, ecco come è stata immortalata (VIDEO)

Ripresa dietro le quinte di Domenica In, Mara Venier è stata immortalata da Nicola Carraro mentre si prepara per iniziare la puntata

La puntata di Domenica In del 17 maggio è stata un successone per Mara Venier, la conduttrice ha infatti ottenuto il 17,9% di share. Questo le ha permesso di essere giudicata la trasmissione più vista della domenica. Ma cosa è successo nella puntata? La Venier ha intervistato Pamela Prati e a distanza di un anno dalla vicenda di Mark Caltagirone la Prati ha voluto mettere fine alla questione.

Pamela ha anche parlato del suo libro ‘Come una carezza’. Pare che l’intervista a Pamela sia piaciuta moltissimo ai telespettatori, che hanno fatto tanti complimenti a Mara sul suo profilo social. I fan hanno fatto anche i complimenti al marito, Nicola Carraro, che ha girato un filmato di nascosto alla sua metà.

Mara Venier ripresa mentre si rifà il trucco

Carraro ha poi diffuso il video della Venier su Instagram, ma non è la prima volta che fa una cosa del genere. Di recente Nicola aveva immortalato la Venier mentre era alle prese con le faccende domestiche, ma questa volta il filmato è stato girato di nascosto.

E soprattutto, è stato girato mentre la Venier si stava sistemando prima di iniziare la diretta di Domenica In. La conduttrice nel camerino si stava rifacendo il trucco, visto che in questo periodo di emergenza non può avvicinarsi nessuno. Infatti, al momento hair stylist e make up artist non possono rifare trucco e parrucco alle conduttrici e loro devono arrangiarsi da sole.

I fan ricordano a Carraro di essere un uomo fortunato

Approfittando di questo momento, dunque, il marito di Mara ha immortalato la conduttrice mentre si stava preparando. Nel video di Mara che Carraro ha postato su Instagram ha anche scritto la parola “Mitica“. I fan sono letteralmente impazziti e hanno ricordato a Nicola la fortuna che ha avuto nell’incontrare zia Mara.

Sono infatti stati in molti a rammentare a Nicola che Mara è giunta a puntino nella sua vita e in un momento speciale. Alla osservazione dell’utente Carraro ha risposto che ha ragione e che davvero le persone giungono nel momento opportuno nella vita. Mara e Nicola si sono conosciuti ad una cena organizzata da un’amica comune, Melania Rizzoli. Da quando si sono incontrati la vita è cambiata ad entrambi, anche se non fu esattamente un colpo di fulmine!