Nicola Panico rompe il silenzio sulla gravidanza dell’ex Sara Affi Fella

Sara Affi Fella aspetta un bambino. L’ex fidanzato Nicola Panico ha risposto sui social ad una domanda proprio su questo

Uomini e Donne: Sara Affi Fella è incinta, la reazione di Nicola Panico

Sara Affi Fella continua a far parlare di sé in un modo o nell’altro. Prima ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nicola Panico, poi è diventata una tronista di Uomini e Donne. Sara aveva dichiarato alla redazione di aver lasciato Nicola perché dopo avergli dato una seconda possibilità dopo il programma le cose non sono andate bene.

Sara ha fatto il suo percorso sul trono portando alla fine Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni e ha scelto quest’ultimo. Tuttavia, dopo qualche bacio e due settimane di storia, Sara ha deciso di lasciarlo. Un mese dopo ha iniziato una relazione con Vittorio Parigini e questo ha scatenato la reazione di Nicola Panico.

Nicola ha raccontato tutta la verità: lui e Sara sono sempre stati insieme ma l’ha coperta durante il trono solo per farle guadagnare popolarità e soldi. Quando è emerso l’ormai famoso Sara Affi Fella gate, lei è sparita per mesi. Poi è tornata sui social, ha iniziato una nuova relazione con Francesco Fedato ed ora aspettano un bambino. L’ex Nicola ha risposto ad una domanda in merito.

Nicola Panico: ‘Contento, ma…

Il comportamento di Sara, cioè l’averlo lasciato appena è diventata popolare sui social, ha scatenato la reazione di Nicola Panico che per mesi le ha rivolto accuse anche in lacrime. Poi ha deciso di andare avanti con la sua vita e mentre Sara voltava pagina in amore anche più volte, lui ha trovato una persona fuori dal mondo dello spettacolo con cui adesso è felice.

Infatti, l’ex calciatore ha risposto ad una domanda di un utente su Instagram che voleva sapere come aveva preso la notizia della gravidanza della sua ex fidanzata. Nicola, come potete vedere dall’immagine riportata qui sotto, non ha usato toni scontrosi come al solito. Ha semplicemente detto che è sempre contento quando una persona aspetta un bambino, ma ovviamente lui “ha altro a cui pensare“. (Continua dopo la foto)

Anche a distanza di più di due anni Sara Affi Fella continua ad essere al centro delle critiche. Il suo mostrarsi sui social con la stessa sicurezza che aveva prima dello scandalo, il suo sminuire quello che è successo ha indispettito molti utenti. Voi che cosa ne pensate?