Serena Enardu si sfoga sui social dopo la fine della storia con Pago: “Non accetto i vostri insulti”

Milioni di italiani avevano realmente creduto al ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago che però è durato solo poche settimane. Il cantante e l’ex protagonista di Uomini e Donne hanno deciso, infatti, di prendere strade diverse. Dopo la burrascosa partecipazione a Temptation Island e il riavvicinamento al Grande Fratello Vip, i due si sono definitivamente lasciati.

Una notizia che ha spiazzato molti dei fan del reality di successo di Canale 5 che per diverso tempo li hanno sostenuti. Ora, però, Serena Enardu deve anche difendersi da chi sui social la offende. Un atteggiamento ingiustificabile a prescindere dai motivi che spingano alcuni utenti a fare certe cose. Va da sé che la bella sarda continua a tenere alta la guardia e a parare i colpi che gli haters cercano di infliggerle.

La fine della relazione tra Serena Enardu e Pago

La crisi tra Pago e Serena Enardu è iniziata quando sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Quella con il tentatore che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A distanza di qualche settimana la bella sarda ha avuto la possibilità di entrare come concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nonostante entrambi siano stati eliminati a poche settimane di distanza, una volta fuori hanno cominciato a viversi la loro storia. Purtroppo sono passate solo poche settimane da quel momento e i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio.

Lo sfogo di Serena Enardu

La vita sentimentale di Serena Enardu è stata per molte settimane al centro dei riflettori. La relazione con Pago ha fatto molto chiacchierare sia sui social che sui settimanali di gossip.

Ora che la storia sembra essere giunta al capolinea e c’è aveva creduto che il ritorno di fiamma avvenuto nella casa del Grande Fratello fosse vero e ora offenda Serena Enardu. Quest’ultima, però, sempre tramite i social scrive:”Non accetto i vostri insulti, questo proprio non ve lo consento”.