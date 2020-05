Il segreto anticipazioni 25-30 maggio 2020: Adolfo si dichiara a Marta

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 25 al 20 maggio 2020 su Canale 5, Adolfo prenderà una decisione e si dichiarerà a Marta. Intanto, Raimundo sarà ancora impegnato nella ricerca di Francisca mentre la situazione alla miniera si fa sempre più difficoltosa.

Encarnacion verrà a sapere da Dolores che Alicia e Matias hanno una relazione. Nelle puntate settimanali inoltre, Ramon penserà a come convincere Isabel a vendergli la miniera. Un incidente metterà nei guai la marchesa, che dovrà fare i conti con la furia e la delusione dei minatori.

Il Segreto anticipazioni 19-25 maggio: Matias si sente in colpa

La settimana prossima, Raimundo cercherà Francisca anche a Malaga, sperando di trovarla. I Solozabal faranno un’offerta ad Isabel per l’acquisto della miniera, ma la nobildonna rifiuterà categoricamente. A Puente Viejo intanto, farà ritorno Belen, con grande gioia di Dolores. Continuando con le anticipazioni della soap Il Segreto, un minatore sarà vittima di un grave incidente. Gli operai organizzeranno così un’altra protesta. Carolina nel frattempo verrà a sapere che Adolfo e Rosa si sono lasciati.

Le anticipazioni della soap Il Segreto raccontano inoltre che Matias si sentirà in colpa per la sua relazione clandestina con Alicia e capirà di doversi fermare. Marta, per far ingelosire Adolfo, farà in modo che il giovane la veda mentre si scambia un bacio appassionato con Ramon. In seguito, Encarnacion verrà a sapere che Alicia e Matias sono amanti. Il pettegolezzo le verrà riferito proprio da Dolores.

Adolfo dichiara i suoi sentimenti a Marta

Negli episodi settimanali de Il Segreto, Adolfo si recherà a casa di Marta per dichiararle il suo amore e chiederle come mai abbia baciato Ramon. Rosa andrà su tutte le furie, gelosa della sorella. Una volta a casa, Encarnacion chiederà spiegazioni alla figlia, che confermerà di aver intrecciato una tresca con il Castaneda. Nel frattempo, Isabel si preoccuperà non poco quando Francisca lascerà il suo nascondiglio.

La situazione tra Marta e Rosa si farà critica. Ormai, le due sorelle sono in guerra per Adolfo, il ragazzo che entrambe amano. Gli spoiler de Il Segreto svelano poi che Matias proverà a stare lontano da Alicia, ma senza riuscirci. Carolina invece si rivolgerà ad Ignacio dopo aver scoperto una strana lettera di Pablo. Ignacio sarà deciso a tornare a Bilbao, nonostante le sue figlie vogliano rimanere a Puente Viejo. Infine, Dolores riceverà una spiacevole notizia: a causa della vendita illegale di tabacco, dovrà pagare una multa salata.