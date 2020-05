Una Vita, spoiler dal 24 al 29 maggio: arriva Ariza in cerca di Genoveva

Arrivano le nuove puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 24 al 29 maggio con tanti colpi di scena. Nel quartierino si presenterà Ariza, in cerca di Genoveva. Chi sarà e cosa vorrà dalla dark lady? Mateo invece, riuscirà a convincere Telmo a non partire. Infine, Genoveva non mancherà di dare scandalo.

Una Vita, puntate settimanali: Telmo ascolta le preghiere di Mateo

Nelle puntate della soap opera che andranno in onda la prossima settimana, Telmo verrà fermato appena in tempo da Mateo, che lo pregherà di non lasciare il quartierino. Il Martinez lo ascolterà, capendo quanto sia legato a lui. Stando alle anticipazioni di Una Vita inoltre, Genoveva ballerà ubriaca sul suo balcone, scandalizzando i vicini in piazza. Senza volerlo, la donna farà cadere una bottiglia che colpirà Rosina.

Nel frattempo, i genitori di Cinta verranno a sapere che la giovane è stata espulsa dal collegio. Nelle nuove puntate della soap Una Vita, Ramon continuerà a far preoccupare tutti. Il Palacios, temendo per la sua incolumità, si recherà a casa dell’avvocato ma riceverà un’amara sorpresa. L’Alvarez Hermoso lo minaccerà con un paio di forbici, dicendogli di non intromettersi mai più nella sua vita.

Josè Miguel e Bellita parleranno a lungo dell’espulsione di Cinta e giungeranno alla conclusione che l’unico modo per tenerla a bada è farle sposare un uomo. Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Lucia sarà felice di sapere che Telmo non è partito. Il Martinez ne approfitterà per indagare sulle reali motivazioni che hanno spinto la Alvarado a sposare un uomo tanto cattivo come Eduardo.

Genoveva arrestata

Dopo le sue intemperanze, la Salmeron verrà portata in carcere. Samuel chiederà aiuto a Rosina e Susana, ma nessuna delle due sarà disposta ad aiutarlo. Alla fine, la Salmeron verrà liberata dopo una sola notte dietro le sbarre. I problemi per lei e Samuel non saranno finiti. Come svelano gli spoiler di Una Vita, verranno a sapere che i loro strozzini stanno per arrivare nel quartierino.

Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 25 al 29 maggio su Canale 5, Telmo cambierà idea e lascerà Acacias. Mateo e Lucia saranno disperati. Cinta verrà costretta dai suoi genitori ad andare ad un noioso appuntamento con Alberto, un suo pretendente. La scena verrà osservata da Emilio, che si divertirà molto. Eduardo vorrà avere un po’ di intimità con Lucia, mentre nel quartierino arriverà Ariza, in cerca di Genoveva.