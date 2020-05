Giordana Angi ritrova il sorriso, l’annuncio sui social

Dopo essere stata molto triste nella prima puntata di Amici Speciali, Giordana Angi ha fatto un gradito annuncio ai suoi fan sui social

Amici Speciali: Giordana Angi triste nella prima puntata?

La prima puntata di Amici Speciali è andata in onda venerdì 15 maggio tenendo incollati alla televisione quasi 4 milioni di telespettatori. Il programma era stato pensato in modo diverso, ma l’emergenza Coronavirus l’ha reso una condivisione e uno spettacolo tra artisti ormai affermati nel canto e nel ballo. Il tutto sarà devoluto in beneficenza alla Protezione Civile. Durante la puntata sono anche stati pagati tamponi e rimborsi a infermieri e medici.

Il cast è formato da ex vincitori e concorrenti del talent di Maria De Filippi: The Kolors, Irama, Andreas Muller, Alberto Urso, Gaia Gozzi, ma anche Giordana Angi, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Javier Rojas, Umberto Gaudino. Infine, partecipano anche Michele Bravi e Random.

I telespettatori hanno notato che nel corso della prima puntata, tra giochi, battute e risate, Giordana Angi aveva sempre un’espressione molto triste. Le esibizioni erano cariche e hanno portato all’artista molti complimenti, ma quando era il momento di interagire con la giuria o con i suoi compagni era molto spenta.

L’annuncio ai fan

La preoccupazione dei fan ha fatto sì che nel web arrivassero migliaia di commenti per sapere che cosa avesse la cantante. Alcuni hanno ipotizzato che lo stato d’animo di Giordana fosse legato alle vicende legate al suo manager. La discussione ha portato anche la mamma di Giordana ad intervenire. La donna ha, però, assicurato che sua figlia stava benissimo e lo si poteva vedere dalle sue esibizioni.

Giordana in puntata ha presentato il suo nuovo singolo Amami adesso e poi sui social ha scherzato con Random che l’ha sponsorizzato. Qualche ora fa, la cantante, è tornata sorridente sui social, così come i suoi fan sono abituata a vederla. Ha, infatti, chiesto se la sua canzone nuova stava piacendo e poi ha annunciato: “Oggi si gira“.

Insomma, dal post, che potete vedere qui in fondo all’articolo, Giordana Angi ha annunciato l’inizio delle riprese del videoclip. Non solo, ma nella foto la cantante appare molto sorridente così da placare la preoccupazione dei suoi follower e fan. Giordana sta avendo un grande successo da quando ha partecipato ad Amici 18. Non solo scrive e canta le sue canzoni, ma ad esempio, ha scritto diversi brani anche per cantanti noti come Tiziano Ferro.