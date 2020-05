Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Ida Platano vanno a convivere. Spunta l’indizio social

Quella composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano è senza ombra di dubbio una delle coppie più conosciute e amate della televisione italiana. Ormai da anni con le loro vicissitudini fanno compagnia agli italiani. In questo periodo sono lontani dagli studi di Uomini e Donne.

Nonostante tutti si continua a parlare con una certa insistenza di loro. In particolare sui social dove spesso condividono momenti della loro vita e della loro quotidianità. Proprio dai social è arrivato un indizio sul possibile inizio della convivenza tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi degli attenti fan del programma. Sarebbe un passo importante per i due che nel corso della loro relazione hanno dovuto affrontare più volte il problema della distanza, lei infatti vive a Brescia mentre lui a Taranto.

Ida e Riccardo: una storia tra alti e bassi

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne. I due si sono immediatamente piaciuti e hanno iniziato una bellissima frequentazione. Piano piano sono venuti fuori problemi caratteriali. Nonostante tutto la coppia è rimasta unita per quel sentimento che alla fine li ha portati ad uscire dal programma insieme.

A distanza di alcuni mesi i due si sono messi alla prova partecipando a Temptation Island. Nel programma ci sono stati diversi litigi e scontri, a causa delle troppe attenzioni che Riccardo ha riservato ad una tentatrice. Nonostante tutto i due sono usciti ancora una volta insieme.

Dopo un periodo di serenità, la coppia è tornata a Uomini e Donne dove, Riccardo Guarnieri ha annunciato di voler chiudere definitivamente con la storia con Ida a causa del suo carattere troppo vittimista e permaloso. A distanza di diversi mesi Ida ha deciso di rimettersi in gioco e ha frequentato Armando. Nel frattempo anche Riccardo è tornato nel parterre del dating show di canale 5. Dopo qualche settimana i due hanno finito per ritrovarsi e ricominciare per l’ennesima volta.

Riccardo Guarnieri e Ida vanno a convivere

In queste ore sta impazzando sul web la notizia della possibile convivenza tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. A dare il la a tutte queste voci sarebbe stato un “movimento” social del cavaliere.

Come riportato da Il vicolo delle news, una fan ha chiesto a Riccardo Guarnieri quando avesse intenzione di prendere la residenza a Brescia, città dove vive Ida. Il cavaliere ha risposto con un like che per molti è sembrato essere il segno che presto potrebbero esserci delle novità.