Uomini e Donne: Ida e Riccardo riprovano a stare insieme

Le ultime notizie di gossip sul mondo di Uomini e Donne vedono al centro dell’attenzione Ida e Riccardo. I due, dopo l’ennesima crisi, sembra che ci stiano riprovando. Tantissimi i commenti di approvazione da parte dei loro fan arrivati sui profili social della Platano e del Guarnieri. Arriverà la tanto attesa convivenza?

Uomini e Donne: procede la storia tra Ida e Riccardo

Ida e Riccardo hanno affrontato molti momenti crisi dopo la partecipazione a Temptation Island. Se Ida ha sempre detto di non aver fiducia in Riccardo e di non sentirsi molto considerata, Riccardo aveva timore di esprimersi in tutte le sue sfaccettature per paura di litigare con la compagna. Dopo l’ultima ospitata nello studio di Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno deciso di riprovare a stare insieme.

La coppia si è trovata a vivere il lungo periodo della quarantena insieme, tempo che sarebbe servito per chiarirsi e appianare i dissapori. Dopo l’annuncio della Fase 2, Riccardo è però tornato a Taranto, lasciando i fan curiosi di sapere come sarebbe proseguita la storia d’amore con Ida.

Tra i tanti commenti arrivati sul profilo Instagram di Riccardo Guarnieri, c’è quello di un utente che chiede all’uomo se ha intenzione di trasferirsi a Brescia per stare accanto ad Ida. Riccardo ha lasciato un like, segnale che sta facendo sognare i fan della coppia nata a Uomini e Donne. La distanza tra i due non sembra dunque essere definitiva, ma solo dovuta al temporaneo ritorno di Riccardo nella sua città.

Ida e Riccardo verso la convivenza?

La coppia si è conosciuta all’interno dello studio di Uomini e Donne. La frequentazione è durata parecchio, tra alti e bassi e reciproche gelosie. Alla fine, i due hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, ma non senza problemi. Dopo la partecipazione al reality Temptation Island infatti, Ida e Riccardo hanno deciso di lasciarsi.

Ida e Riccardo, non potendo stare lontani l’una dall’altro, hanno provato a rimettere insieme i pezzi. In una ospitata a Uomini e Donne, il Guarnieri aveva anche chiesto ad Ida di diventare sua moglie. La Platano però, aveva chiesto del tempo per riflettere, nonostante fosse molto innamorata del compagno. Dopo la proposta, la storia d’amore ha subito ancora una battuta d’arresto ma, forse complice la convivenza forzata, ora Ida e Riccardo hanno deciso di darsi un’altra possibilità. Chissà che il Guarnieri non si decida finalmente a trasferirsi a Brescia da Ida.