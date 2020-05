“Le stai mancando di rispetto”: Federica Panicucci, il compagno Marco Bacini nel mirino [FOTO]

Federica Panicucci e Marco Bacini in giro per Milano

Dopo essere tornata alla guida di Mattino 5 con Francesco Vecchi, Federica Panicucci sta pian piano tornando alla vita di prima. Ovviamente lei e il suo compagno Marco Bacini prendono le precauzione del caso indossando mascherine protettive e guanti. Attraverso i loro account Instagram è possibile vedere la coppia fare una passeggiata al centro di Milano facendo per prendere un po’ d’aria e magari entrare in qualche negozio.

Ma l’imprenditore che ha conquistato il cuore della professionista Mediaset è stato preso di mira da alcuni leoni da tastiera. Per quale ragione? L’uomo, però, quando viene toccato sul personale non guarda in faccia nessuno replicando a tono alle accuse che gli arrivano ingiustamente.

Il lungo post di Marco Bacini su Instagram

Nei profili Instagram di Federica Panicucci e Marco Bacini è stato condiviso uno scatto che li ritrae insieme a Milano vicini e mentre indossano la mascherina protettiva. A corredo dello scatto, l’imprenditore ha scritto un lungo messaggio facendo una riflessione su quello che è accaduto nel nostro Paese negli ultimi tre mesi. Taggando la compagna, l’uomo ha specificato che la sua Milano finalmente è ripartita e soprattutto sono cominciate le code d’auto soprattutto tra porta Venezia e Corso Buenos Aires.

La ragione è dovuta alla pista ciclabile che ha ridotto la viabilità ad una sola corsia con relative code. Poi ha sottolineato che sono ripartite alcune attività commerciali, quelli che hanno fatto di tutto anche non ricevendo un aiuto da parte dello Stato. In poche parole le strade del capoluogo lombardo si sono riempite nuovamente di persone. (Continua dopo il post)

L’accusa di un hater e la replica dell’imprenditore

Ma la foto condivisa da Federica Panicucci e Marco Bacini ha scatenato la rabbia di alcuni detrattori. Addirittura qualcuno sotto lo scatto in questione ha accusato l’imprenditore di mancare di rispetto alla sua compagna. Per quale ragione? Ovviamente l’uomo non è rimasto a guardare chiedendo delle spiegazioni al leone da tastiera che ovviamente non sono arrivate.

Bacini ha specificato che può stare tranquillamente a casa e guardare la città dalla sua finestra, ma questo comporterebbe meno lavoro, niente soldi e cibo. In poche parole se non si muore di Coronavirus si muore di fame. Infine ha citato anche Ariosto che diceva “La giusta via sta nel mezzo”.