Oroscopo mercoledì 20 maggio 2020: Sagittario impegnati e Pesci in ripresa

L’Oroscopo di mercoledì 20 maggio 2020 preannuncia una giornata molto movimentata per i Sagittario. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, cominceranno a vedere la luce fuori da questo lungo tunnel. Bilancia in ripresa specie per quanto riguarda la forma fisica.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Molti Ariete sono un po’ preoccupati per l’amore. Se non siete ancora riusciti a trovare l’anima gemella non abbiate fretta, le cose più belle arriva quando meno le si aspetta. Oggi c’è il rischio di sentirvi un po’ nervosi, pertanto, è il caso di lasciarvi stare. Chi vi sta intorno dovrebbe essere più comprensivo nei vostri confronti.

Toro. Cercate di mollare un po’ la presa e di rilassarvi,. Le stelle stanno tornando in un buon aspetto ma dovrete essere propensi ad accettare i cambiamenti. Oggi sarete in una botte di ferro che vi renderà imperturbabili. Approfittate della situazione per fare un po’ di ordine nella vostra vita e tirare le somme di questa prima parte del 2020.

Gemelli. Nonostante qualche piccolo impedimento, i nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di rinascita. Tra voi c’è chi si è trovato a fare i conti con un cambiamento inatteso e questo ha destabilizzato parecchio. Ad ogni modo, l’Oroscopo del 20 maggio preannuncia una giornata all’insegna della positività e della voglia di mettersi in gioco.

Cancro. Le cose stanno gradualmente migliorando anche per voi. Nella giornata odierna vi sentirete un po’ più energici e propositivi. Approfittate delle stelle in vostro favore per dedicarvi un po’ all’amore. Trascorrete questi giorni in compagnia delle persone che vi vogliono bene e accantonate per un po’ di tempo i problemi.

Leone. La maggior parte dei Leone stanno attraversando una fase di rinascita per quanto riguarda i sentimenti. Oggi vi sentirete particolarmente amati, cosa che vi aiuterà moltissimo a superare qualche piccolo intralcio a lavoro. In questi giorni potreste essere rimasti delusi da alcune decisioni che vi hanno posto in una condizione di marginalità.

Vergine. C’è il rischio di sentirvi stressati e sottotono. Laddove vi fosse possibile, prendete una pausa e staccate la spina perché altrimenti non riuscirete ad essere molto lucidi. Maggio è un mese molto importante, fatto di scelte e strade importanti da prendere. Avete bisogno di tanto self control e anche dell’aiuto di una persona cara.

Previsioni 20 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente state recuperando un po’ della vostra grinta e risolutezza. Questo vi sarà di grande aiuto per portare a termine delle questioni lavorative in sospeso. Non abbiate paura di osare e credete di più in voi stessi. In amore continua qualche piccola intemperia. Se non sarete voi ad agire, difficilmente la situazione si sbloccherà.

Scorpione. Attenzione a qualche piccola discussione. Oggi potreste sentirvi un po’ instabili e insicuri e gli Scorpione, più di tutti, odiano provare queste sensazioni. Per tale ragione, forse è il caso di restare un po’ in disparte onde evitare di esporvi troppo. L’amore procede bene, a patto che non vi lascerete coinvolgere in qualche futile provocazione.

Sagittario. La settimana è cominciata a ritmo sostenuto. Siete travolti da mille impegni che, probabilmente, in questo periodo vi aiuteranno moltissimo ad avere la mente distratta. In amore stanno per arrivare delle conferme importanti per quanto riguarda le relazioni stabili. Il lavoro procede alla grande e cercate di tenere alto il vostro morale.

Capricorno. L’Oroscopo del 20 maggio dei nati sotto questo segno preannuncia una giornata molto movimentata e ricca di impegni. Quest’oggi non vi fermerà nessuno perché sarete decisi e propositivi. Sicuramente si tratta di una cosa buona, solo che cercate di non esagerare. Se una persona cara vi darà un consiglio non sarà per spezzarvi i passi, ascoltatelo.

Acquario. Seguite il vostro istino, che vi condurrà sicuramente verso la strada giusta. Gli Acquario vivranno una giornata abbastanza positiva, sia in amore sia nel lavoro. Per quanto riguarda il primo argomento, potreste ricevere qualche sorpresa inattesa. In merito al lavoro, invece, tenete gli occhi aperti perché sono in arrivo delle soddisfazioni.

Pesci. Oggi sarete decisi e intransigenti. Se c’è da chiudere qualche relazione di troppo, questo è il momento adatto per farlo. Nel lavoro sarete molto più decisi e risoluti dei giorni passati, cosa che gioverà sicuramente in vostro favore. Le cose cominciano a migliorare, ma per uscire definitivamente dal tunnel dovrete aspettare ancora un po’ di tempo.