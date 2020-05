Francesco Chiofalo spiazza tutti su IG: “Ho pensato al suicidio”, poi il retroscena sui trans (FOTO)

In queste ore Francesco Chiofalo si è lasciato molto andare su Instagram rispondendo ad alcune domande dei fan, tra queste ne è spuntata una in merito al suicidio. Nel caso specifico, un fan gli ha domandato se gli fosse mai balenata questa ipotesi e la sua risposta è stata spiazzante.

Nel corso dei botta e risposta, però, sono emersi anche argomenti decisamente più leggeri, che riguardano la sfera intima. Alcuni follower, ad esempio, gli hanno chiesto se fosse mai stato con un trans o se avesse avuto relazioni promiscue. Vediamo tutte le sue risposte.

Francesco e il pensiero sul suicidio

Francesco Chiofalo ha voluto dedicare un po’ di tempo ai fan ed ha rivelato un segreto mai espresso prima in merito alla volontà di dare luogo ad un suicidio. Il giovane, infatti, nel rispondere ad un quesito, ha toccato questo argomento molto delicato ed ha ammesso di aver pensato seriamente di togliersi la vita. Il momento esatto in cui nella sua testa è balenato questo assurdo pensiero è stato quando gli fu diagnosticato un tumore al cervello.

Circa due anni fa, infatti, il giovane apprese di essere molto malato e di essere costretto ad un’operazione molto delicata e pericolosa al cervello. Questo evento lo devastò completamente. Tuttavia, per fortuna le cose sono andate nel migliore dei modi, sta di fatto che il giovane è guarito e adesso è tornato a condurre una vita normalissima. Ad ogni modo, ogni qualvolta gli tornano alla mente quei ricordi e le sensazioni provate, non può fare a meno di stare male. (Continua dopo la foto)

Chiofalo risponde ad altre domande

Dopo aver toccato questo tasto dolente in merito al suicidio, Francesco Chiofalo ha affrontato anche altri temi. Un utente un po’ indiscreto, ad esempio, gli ha domandato se fosse mai stato con un trans. Lui ha risposto in modo negativo in quanto non attratto da questo genere di persone. Di occasioni ne ha avute tante, ma tutte le volte si è sempre rifiutato. Un’altra persona, invece, gli ha chiesto di svelare se avesse mai avuto una threesome.

Il compagno di Antonella ha raccontato un breve episodio accaduto diverso tempo fa. Quando era in vacanza, due ragazze gli chiesero di avere un rapporto a tre, ma lui si rifiutò poiché spaventato dall’idea di fare una brutta figura. Infine, è spuntato anche il tema del doping e Francesco ha negato di aver fatto uso di simili sostanze.