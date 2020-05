“Ho il cuore a pezzi, ho perso il mio amore”: Alba Parietti fa una straziante confessione

Alba Parietti disperata per la morte di Ezio Bosso

Nel nuovo numero del settimanale DiPiù Tv è contenuta un’intervista a tratti dolorosa di Alba Parietti. La nota opinionista torinese è rimasta particolarmente scossa dalla morte del conterraneo Ezio Bosso. Confidandosi col giornalista, la professionista piemontese ha detto: “Ho il cuore a pezzi, ho perso il mio amore”. A quanto pare il 48enne musicista e direttore d’orchestra occupava un posto molto speciale ne cuore della Parietti.

Quest’ultima, infatti, più volte ha confidato di essere stata travolta dal suo talento che trovava irresistibile. “Anche nella sua fisicità, nel suo dramma e nella sua malattia è stato grandioso a rappresentarsi”, ha precisato Alba al noto periodico di gossip. Ricordiamo che l’artista è venuto a mancare la scorsa settimana a causa di una grave patologia di cui soffriva da diversi anni.

Il ricordo straziante della loro storia d’amore

Un’intervista particolarmente sofferta quella rilasciata da Alba Parietti al magazine DiPiù Tv. La soubrette torinese con le lacrime agli occhi ha parlato della sua grande storia d’amore con il compianto musicista Ezio Bosso. La nota opinionista di Barbara D’Urso ha reso noto di aver vissuto una passione con il direttore d’orchestra che in questi anni era entrato nel cuore di milioni di gente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016.

In quell’occasione la kermesse canora era condotta da Carlo Conti. Ora che il 48enne non è più in questa vita, per la soubrette piemontese è uno strazio far fronte a questa prematura morte: “Non posso crederci che non ci sia più. È triste solo a pensarci”.

Alba Parietti incredula della morte di Ezio Bosso

Ezio Bosso è venuto a mancare qualche giorno fa dopo che la sua situazione è degenerata nelle ultime settimane. Il noto direttore d’orchestra ha lottato come un leone contro la sua patologia degenerativa ma poi è arrivato anche un brutto male. Il 48enne dopo essersi reso conto che non c’erano speranze ha deciso di arrendersi.

Alba Parietti, intervistata dal periodico DiPiù Tv, ha confessato che l’artista l’ha voluta proteggere dal dolore con tutta la sua forza. “In questo è stato ingiusto e meraviglioso”, ha rivelato la nota soubrette torinese pensando alla sua vecchia fiamma che purtroppo ora al suo vecchio non c’è più.