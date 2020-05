Ursula Bennardo attacca Gemma Galgani: “Stavolta ha esagerato” (FOTO)

Ursula Bennardo ha pubblicato alcune Instagram Stories sul suo profilo in cui ha pesantemente attaccato Gemma Galgani. La compagna di Sossio ha postato delle clip in cui le e Bianca sono sdraiate sul letto a guardare Uomini e Donne.

La puntata era quella andata in onda ieri, lunedì 18 maggio, in cui Gemma si è relazionata con Nicola. In merito a questo argomento, la Bennardo ha sentito il bisogno di manifestare tutto il suo dissenso.

Lo sfogo di Ursula Bennardo contro Gemma

Nel corso delle ultime Instagram Stories, Ursula Bennardo si è scagliata contro Gemma Galgani per il suo comportamento in puntata. La dama, infatti, ha accettato la conoscenza di un uomo decisamente più giovane di lei. Naturalmente, stiamo parlando di Sirius, il quale ha solo 26 anni. L’esponente del parterre femminile è stata molto attaccata per questa decisione, specie dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. Al coro di dissensi, però, si è aggiunta anche la compagna di Sossio.

Quest’ultima, in realtà, non ha mai avuto alterchi con la dama torinese, pertanto, il suo intervento perentorio è risultato un po’ inaspettato per molti fan. Ad ogni modo, la donna ha detto di reputare assurdo il comportamento di Gemma, in quanto ha deciso di frequentare un bambino. Gli anni di differenza che intercorrono tra loro due sono davvero moltissimi, per questo la Galgani non avrebbe mai dovuto accettare questa situazione. (Continua dopo la foto)

La Galgani non demorde

Ursula Bennardo, nel corso del suo sfogo contro Gemma Galgani, si è schierata dalla parte di Tina Cipollari. Nel caso specifico ha detto che stavolta non si può dire proprio nulla contro l’opinionista dato che la sua rivale ha davvero esagerato. Lei non avrebbe mai accettato la corte di una persona così giovane. Ad onor del vero, però, la compagna di Aruta ha messo in evidenza la forma fisica perfetta del giovane.

Per il momento, però, tutte le critiche non sembrano scalfire minimamente le intenzioni di Gemma. La dama sta continuando la sua conoscenza di Sirius e pare si stia legando anche parecchio a lui. In una precedente messa in onda, infatti, la Cipollari ha alluso al fatto che la donna si fosse innamorata del giovane considerando le reazioni avute durante l’ultima esterna. La torinese, per il momento, ha smentito queste insinuazioni, anche se dalle sue azioni è palese che si sia presa una cotta.