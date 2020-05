“Ci prendi in giro”: Elettra Lamborghini festeggia il suo compleanno, ma qualcosa non torna [FOTO]

Elettra Lamborghini e l’apprezzamento piccante ad Elodie Di Patrizi

La bella Elettra Lamborghini ha trascorso la lunga quarantena per il Covid-19 insieme al suo fidanzato Afrojack. A testimoniarlo è lei stessa attraverso delle foto e clip che ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram. La ricca ereditiera è reduce della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo col brano ‘Musica, e il resto scompare’, anche se non ha ottenuto il successo sperato.

Nelle ultime ore, inoltre, l’ex giudice di The Voice of Italy si è resa protagonista di un commento piccante nei confronti della collega Elodie. Quest’ultima ha postato uno scatto in costume e la 26 ha fatto degli apprezzamenti fisici molto spinti.

La ricca ereditiera compie 26 anni

Elettra Lamborghini è una grande provocatrice. Ne sanno qualcosa gli oltre cinque milioni di follower che la seguono su Instagram. E a proposito di social network, la scorsa settimana la ricca ereditiera ha condiviso una foto in occasione del suo 26esimo compleanno. Un festeggiamento intimo e tra le mura domestiche a causa delle restrizioni. Il 17 maggio di 26 anni fa nasceva colei che sarebbe diventata uno dei personaggi più irriverenti del mondo dello spettacolo.

Ma la ragazza si è voluta prendere gioco dei fan facendo una piccola burla su IG. Infatti, nell’immagine in questione la si vede con in mano una gustosa torta secca al cioccolato e sopra di essa due candeline che formano il numero 18 e altri cuoricini rossi e blu. A corredo del contenuto che la mostra mentre stesso soffiando, la Lamborghini ha scritto questa didascalia: “Happy birthday to me. Finally 18. Maggiorenne yeeee”. (Continua dopo il post)

Elettra Lamborghini ironizza sul suo compleanno

Come accennato prima, si tratta di un piccolo e divertente scherzo ai danni dei follower. Infatti Elettra Lamborghini non ha raggiunto la maggiore età nella giornata di domenica 17 maggio 2020, ma bensì otto anni fa. La scorsa settimana l’ex giudice di The Voice of Italy ha compiuto 26 anni.

Nel frattempo continua a gonfie vele la sua storia d’amore con Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, che è un disc jockey e discografico. Settimane fa, prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus, i due ragazzi avevano dichiarato che molto presto potrebbero convolare a nozze. Un matrimonio che di certo slitterà al prossimo anno visto l’emergenza ancora in atto.