Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan positivi al Coronavirus: le parole dell’ex tronista

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan positivi al Covid-19

Vi ricorderete bene di Fabio Colloricchio. Dalla carriera di modello in Spagna, circa sei anni fa è approdato ad Uomini e Donne in Italia per cercare l’amore. Prima ha corteggiato Teresa Cilia che, nonostante l’attrazione fisica, non si fidava di lui e non l’ha scelto. Poi, da tronista, Fabio ha scelto Nicole Mazzocato con la quale ha avuto una relazione per quattro anni.

La storia tra i due è stata molto burrascosa e quando si sono lasciati ci sono stati dei problemi. Nicole ha voltato pagina in amore e anche Fabio. Ma lui, concorrente di Supervivientes in Spagna, ha parlato molto male di lei dicendo di aver perdonato anche un tradimento. Da Nicole è partita la querela, ma nel frattempo lui ha iniziato una relazione con Violeta Mangrinan.

Mesi fa la coppia, che ha iniziato una convivenza appena terminata l’esperienza in Honduras, aveva rivelato sui social di stare male, di avere febbre, perdita del gusto e dell’olfatto. Tutti i sintomi richiamavano palesemente il Covid-19, il virus che ha piegato tutto il mondo negli ultimi mesi. Violeta ha rinunciato ad alcune ospitate televisive in un primo momento, ma non le era stato concesso di fare il tampone. Adesso l’hanno fatto entrambi e il risultato ha confermato i loro dubbi.

Le parole dell’ex tronista sui social

Poche ore fa Fabio ha pubblicato un post sui social per dire di aver fatto, finalmente, il test per il Coronavirus insieme alla sua fidanzata Violeta ed entrambi sono risultati positivi. L’ex tronista, come potete leggere voi stessi (anche se in spagnolo) nel post riportato qui sotto, ha scritto che sono guariti, hanno sviluppato gli anticorpi e ora non sono contagiosi.

Fabio ha rivelato che questa era una bella notizia in realtà, una luce in fondo al tunnel, anche se entrambi hanno avuto dei sintomi molto leggeri che sono andati via dopo un paio di settimane.

L’ex naufrago ha comunque invitato tutti quelli che hanno il dubbio di aver contratto la malattia a recarsi a fare il test in un qualche modo così che insieme si possa fare quanta più chiarezza possibile e uscire da questa situazione.