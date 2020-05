Nozze bis per Al Bano con la Lecciso: spunta un gioiello. Romina è gelosa?

Al Bano e Loredana Lecciso finalmente hanno ritrovato il proprio equilibrio. A far riaccendere la passione e anche il sentimento la quarantena, che li ha tenuti vicini per più di due mesi. La bella salentina ha ammesso che con il cantante di Cellino va tutto a gonfie vele. Alcune settimane fa si è parlato di un possibile matrimonio tra i due e a quanto pare nel 2021 potrebbero convolare a nozze.

Ad oggi, nessuno conosce quali siano i veri motivi che abbiano alimentato le crisi nel tra Al Bano e la Lecciso, e in tanti non escludono la presenza ‘ingombrante’ di Romina Power. La stessa Loredana ha parlato di una proposta di matrimonio nel 2012, periodo in cui i due artisti hanno anche concretizzato il divorzio che poi non è avvenuto. Ma cosa è cambiato adesso? Cosa bolle in pentola?

Loredana Lecciso e Al Bano innamorati come un tempo

Loredana Lecciso e Al Bano hanno da poco confermato il loro ritorno di fiamma e da settimane si parla di possibile matrimonio bis per il cantante. Ad accendere il gossip un meraviglioso anello sfoggiato dalla show girl in questi giorni, che ha lasciato tutti senza parole.

Inoltre, la coppia in passato avrebbe anche tentato a unirsi in matrimonio ma a causa di alcuni imprevisti le nozze sono saltate. In queste settimane di quarantena, tra Al Bano e Loredana Lecciso, però qualcosa è cambiato e lo ha confermato la stessa salentina in una recente intervista.

Romina Power è gelosa?

In un articolo pubblicato da Nuovo TV, dove Loredana Lecciso è stata intervistata è possibile leggere alcuni riferimenti riguardo alle possibili nozze. Nell’articolo si è parlato di matrimonio bis per Al Bano Carrisi e la soubrette. Dopo un addio burrascoso di due anni fa, la coppia pare sia pensando al ‘sì’.

La cosa evidentemente non fa piacere a Romina Power, che giusto pochi giorni fa ha condiviso delle immagine del passato. Nello scatto in questione lei e Albano interpretavano I promessi sposi in tv. Una foto che per molti non è solo un caso ma una vera e propria frecciatina alla rivale.

Tutti sanno che le due donne non sono mai andate d’accordo e lo ha confermato anche Carrisi in varie interviste. Di certo se nel 2021 Al Bano e Loredana si giureranno amore davanti a Dio, i fan della coppia saranno felicissimi.