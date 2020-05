Uomini e Donne, rivelazioni di Armando Incarnato su Veronica Ursida

Rivelazioni di Armando

Nella puntata di oggi, martedì 19 maggio, di Uomini e Donne c’è stato un clima molto teso. Tutto ha avuto inizio quando Gemma Galgani si è scagliata contro Valentina, la quale ha chiesto un confronto con Nicola Vivarelli. Quest’ultimo non ha intenzione di vederla per parlare a quattrocchi, così Roberta Di Padua ha insinuato che teme la reazione di Gemma.

Subito dopo Roberta è intervenuta mentre Veronica Ursida e Giovanni hanno raccontato la loro discussione. Per l’ennesima volta ha sottolineato l’incoerenza della ‘rivale’, come Gianni Sperti ed altre partecipanti. A un certo punto è stato chiamato in causa Armando Incarnato che non ha perso occasione di dire la sua a riguardo.

‘Balli con lui e non smetti mai di guardarmi’

Le rivelazioni di Armando non hanno spiazzato, dato che è chiara l’idea che molti hanno su Veronica. La maggior parte dei partecipanti non crede alla sua buona fede, in quanto si dice che sia solo interessata alle telecamere. Secondo gli opinionisti lei si sarebbe messa d’accordo con Giovanni per restare più tempo a UeD.

Dopo momenti idilliaci, adesso sembra che ci siano dei problemi dovuti da alcune incomprensioni. In pratica hanno discusso tirando in ballo sia Roberta che Armando. Giovanni si è lamentato del fatto che la donna ha sempre rincorso l’affascinante napoletano, nonostante sia stata trattata male. Lui la rispetta, quindi non accetta un trattamento di sufficienza.

Alla fine c’è stato uno scontro verbale, in cui Armando ha rivelato di essere guardato con insistenza da Veronica. Inoltre ha rimesso in mezzo l’argomento dell’ex, con il quale la dama si vedeva a insaputa della redazione. Ai tempi della loro relazione Armando ha sorvolato su tante cose che non ha esitato a riportare davanti alle telecamere. Ragion per cui i dubbi sono aumentati sul suo conto.

‘Sei falsa dalla testa ai piedi’

Veronica ha contrattaccato dicendo ad Armando che non è nella posizione di parlare, dato che ha trascorso la quarantena con la ex. Il diretto interessato ha negato per poi puntare sulla sua bellezza artefatta, derivante soprattutto dall’utilizzo del bisturi. Non è per niente vera, ma finta in tutto e per tutto. Giovanni vuole portare avanti la conoscenza, anche se dovrà riflettere. Alla fine Maria De Filippi ha invitato tutti a ballare, ma sicuramente la faccenda avrà un proseguo.