Uomini e Donne, lo sfogo di Valentina Autiero: ‘Sono stufa di tutto’

Lo sfogo di Valentina

Uomini e Donne è uno dei programmi di Maria De Filippi più amati dagli italiani. Le questioni di cuore dei partecipanti da sempre incuriosiscono i telespettatori, come quelle di Gemma Galgani. Stavolta, però, non ha il supporto di nessuno per via di Nicola Vivarelli. Il fatto che i due si stiano conoscendo, sta scatenando delle polemiche sui social.

Valentina Autieri ha espresso il desiderio di avere un confronto a quattrocchi con il ragazzo, ma non è stato realizzato. Gemma non tollera che abbia messo gli occhi sul suo corteggiatore, dunque hanno discusso animatamente. A un certo punto è andata dietro alle quinte piangendo perché stufa della situazione. Una volta rientrata nello studio, ha spiegato cosa la tormenta al punto tale da avere una simile reazione.

‘Non è colpa mia se la gente fa emergere il mio lato negativo’

Lo sfogo di Valentina non ha intenerito i presenti nello studio, anzi ha generato ulteriori scontri verbali. La donna ha detto che da anni cerca un compagno, però le sue frequentazioni non hanno mai un lieto fine. Ha difficoltà nel provare interesse per qualcuno, in quanto dopo un po’ tende ad annoiarsi.

Voleva darsi una possibilità con Nicola perché lo reputo molto più maturo dei suoi coetanei. Purtroppo non può fargli delle domande per colpa di Gemma, sempre pronta ad intervenire per ‘marcare il territorio’. Le sue lacrime non sono servite per intenerire le altre dame, anzi si sono lamentate delle sue continue critiche.

Secondo l’opinione di tante non sta costruendo nulla con nessuno, quindi ha una vita priva di emozioni. Ragion per cui mette bocca nelle faccende altrui, senza badare a quanto possano fare male i suoi giudizi. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono intervenuti a suo favore, dicendo che almeno Valentina è una persona vera.

L’ennesimo due di picche

Lo sfogo di Valentina ha dimostrato che anche i più forti a volte possono cedere. E’ stata al centro dell’attenzione nella puntata di oggi, anche per via del confronto con uno dei nuovi arrivati. Si è scusata per essere stata drastica nell’interrompere la conoscenza telefonica, però di punto in bianco ha deciso di non sentirlo più. Ha ammesso di essere particolare. Tuttavia non è intenzionata a prendere in giro nessuno.