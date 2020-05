Fabio Colloricchio ha finto di avere il Coronavirus? Spunta un dettaglio: “Test manomesso col pennarello” (FOTO)

Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di aver avuto il Coronavirus, ma pare abbia mentito. L’influencer Deianira Marzano si è scagliata duramente contro di lui accusandolo di aver manomesso gli esami.

Le accuse della protagonista sono state davvero molto pesanti, ad ogni modo, sono state corredate anche da alcuni scatti che sembrerebbero sbugiardare una volta per tutte il protagonista. Andiamo a vedere tutti i dettagli del caso.

L’annuncio di Fabio Colloricchio e la reazione di Deianira

Un po' di ore fa, Fabio Colloricchio ha annunciato di aver avuto il Coronavirus insieme alla sua compagna Violeta. Il giovane, però, ci ha tenuto a chiarire di essere completamente guarito e di aver anche sviluppato gli anticorpi al virus, cosa che pone il suo organismo al sicuro. Subito dopo questo annuncio, poi, il giovane ha sponsorizzato la clinica con cui ha effettuato i test ed ha esortato chiunque avesse dei dubbi in merito alla propria positività al COVID-19 a richiedere uno di questi esami.

La vicenda ha suscitato subito molto sgomento dato che in molti hanno messo in dubbio le sue dichiarazioni. Deianira lo ha addirittura accusato di aver raccontato una bugia a tutti i fan pur di guadagnare un po’ di soldi. Qualora queste accuse dovessero risultare veritiere si tratterebbe di un metodo di speculazione davvero becero e ingiustificabile. Ad ogni modo, la Marzano ha aggiunto anche delle foto per avvalorare la sua tesi.

Test sul Coronavirus manomesso?

La donna ha detto di aver parlato con alcuni medici e infermieri i quali le avrebbero riferito che quei test fossero stati manomessi con il pennarello. Subito dopo, l’influencer ha pubblicato uno scatto in cui è stato messo a confronto un test originale con i due pubblicati dall’ex tronista. Guardando con attenzione lo scatto, appaiono con evidenza alcuni dettagli. Quello più lampante è sicuramente il fatto che nei test veri i colori sono decisamente più nitidi e precisi rispetto a quelli presenti della foto di Fabio.

La Marzano è sembrata alquanto sicura delle sue affermazioni, ad ogni modo, non vi è ancora nessuna certezza in merito alla questione. Fabio Colloricchio, dal canto suo, non è più intervenuto sulla vicenda e si è chiuso in un rigoroso silenzio. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno ulteriori risvolti e per vedere come si evolverà la cosa.