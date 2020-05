“Ho comprato una bara…”: Al Bano Carrisi, la confessione sconvolgente

Al Bano Carrisi ospite a I Fatti Vostri

Nella puntata de I Fatti Vostri di martedì 19 maggio 2020, in collegamento dalla sua tenuta di Cellino San Marco, è intervenuto Al Bano Carrisi. Il padrone di casa del talk di Rai Due lo ha accolto calorosamente definendolo un grande amico.

Ad un tratto però il professionista ha chiesto delle spiegazioni circa delle voci su una possibile fossa che il cantautore salentino avrebbe scavato nel suo podere. Sorprendendo lo stesso Magalli, ma anche il pubblico da casa, il Maestro pugliese ha confermato il tutto.

Ebbene sì, Al Bano ha realizzato una fossa di quattro metri, poi ha comprato una bara e ci ha scritto sopra Coronavirus. Lui ha già a disposizione la data di nascita, ovvero l’inizio della pandemia, mentre aspetta quella della sua morte. A quel punto Giancarlo ha sorriso augurandosi che avvenga presto. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha detto in diretta.

Il cantautore di Cellino San Marco corregge Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli nell’appuntamento di martedì de I Fatti Vostri ha avuto ospite il suo caro amico Al Bano, in collegamento da Cellino San Marco. Il noto conduttore Rai ha chiesto al cantautore salentino di raccontargli di quando si è recato all’esterno del Policlinico di Bari per cantare ai malati di Covid-19 che erano ricoverati in quella struttura.

A quel punto l’ex marito di Romina Power lo ha corretto dicendogli che: “Non era un ospedale, era un albergo. Ho cantato per alcuni medici e infermieri di Bari ospitati in questo albergo. Mi hanno chiamato e non ho saputo dire di no”.

Il Maestro Carrisi lancia un avvertimento a I Fatti Vostri

La settimana scorsa, Loredana Lecciso aveva fatto una confessione sul compagno Al Bano: “Me l’hanno detto le mie amiche“. Martedì mattina, il Maestro di Cellino San Marco, intervenuto a I Fatti Vostri condotto da Giancarlo Magalli, ha voluto lanciare un avvertimento: “Occhio, non abbassiamo la guardia, perché questo virus è più vivo che mai”.

Nel frattempo continua a gonfie vele la storia d’amore del cantautore con l’ex soubrette salentina che, dopo una separazione durata anni sono tornati a formare una coppia. I fan di Al Bano e Romina Power possono mettersi l’anima in pace, i due non torneranno più insieme.