Anticipazioni Uomini e Donne anticipazioni oggi: lite accesa tra Sammy e Alessandro (VIDEO)

Le anticipazioni di Witty tv relative alla puntata di Uomini e Donne del 20 maggio rivelano che Sammy tornerà finalmente in studio. Il giovane avrà l’opportunità di confrontarsi faccia a faccia con Giovanna e non mancheranno i colpi di scena. L’apice si toccherà nel momento in cui arriverà Alessandro, che non esiterà a stuzzicare il suo rivale.

Per quanto riguarda il trono over, invece, Pamela sarà chiamata al centro dello studio ma Enzo non sarà presente. Questo atteggiamento da parte del giovane farà immediatamente pensare che non sia affatto interessato alla dama.

Pamela delusa a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020 di Uomini e Donne vedremo che Sirius continuerà a battibeccare con molti esponenti del parterre femminile. In molti, purtroppo, continueranno a non credere al suo interesse per Gemma e questo metterà a dura prova i due protagonisti. Dopo l’ennesima accusa, Nicola ribadirà di non essere sposato con Gemma, pertanto, nessuno può pretendere che faccia chissà quali cose per dimostrare il suo interesse.

Dopo poco l’attenzione si sposterà su Pamela. La dama si siederà al centro dello studio, ma dalle clip trapelate pare che Enzo non sarà presente. Gianni commenterà la questione dicendo che, molto probabilmente, il cavaliere non nutre nessun interesse concreto nei confronti della protagonista. La mancanza di voglia di avere un confronto diretto con lei evidentemente non è altro che sintomo di mancato sentimento. Il siparietto si concluderà con un ballo, sempre a distanza, tra Pamela e Nicola.

Spoiler 20 maggio 2020: Giovanna affronta Sammy

Successivamente, sarà dato spazio ai giovani. Maria De Filippi inviterà Giovanna a scendere le scale di Uomini e Donne per affrontare i suoi corteggiatori. Il primo con il quale si confronterà sarà Sammy. Il ragazzo sarà sul piede di guerra in quanto per settimane è stato costretto ad avere con l’Abate un contatto solo via webcam. Per questo, in tale occasione si leverà tutti i sassolini dalle scarpe.

Giovanna, in un primo momento, si dirà predisposta ad ascoltare le sue parole, tuttavia, ci vorrà poco affinché la dama perderà le staffe. Dopo poco, entrerà anche Alessandro, il quale sarà accolto da Sammy con il classico “My Friend”. I due non perderanno occasione per punzecchiarsi spingendo Giovanna ad intervenire per mettere a tacere i due litiganti. La tronicta ci terrà a ribadire di essere molto interessata ad entrambi e di non dare contentini a nessuno. (Clicca qui per il video)