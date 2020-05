I gioielli più regalati per sorprendere il partner

Tra le idee regalo che rappresentano dei veri e propri evergreen per le coppie troviamo sempre loro: i gioielli. Anche se sono doni che alcuni potrebbero considerare banali o scontati, continuano ad essere i più apprezzati, non solo dalle donne ma anche dagli uomini. Se quindi non sapete cosa regalare alla vostra lei o al vostro lui, con un gioiello siete sicuri di non sbagliare e di fare un dono che senza dubbio sarà apprezzato.

Certo, non basta regalare un prezioso per rendere il proprio partner felice: bisogna anche scegliere quello giusto a seconda dell’occasione. Oggi vi diamo alcuni consigli per evitare di commettere errori e vediamo quali sono i gioielli più regalati per sorprendere la propria dolce metà.

L’anello: un evergreen sempre apprezzato

Al primo posto nella classifica dei gioielli più apprezzati dalle donne troviamo loro: gli anelli di fidanzamento. I solitari continuano a riscuotere un enorme successo perché simboleggiano l’amore eterno e non è detto che si possano donare solamente in occasione della proposta di matrimonio. Ormai questi anelli sono il dono perfetto anche in altre ricorrenze, quindi niente paura: se la vostra lei sogna un bel diamante fatevi avanti e di certo non rischiate di sfigurare!

La collana punto luce: perfetta per tutte

Sempre per quanto riguarda i gioielli preferiti dall’universo femminile, la collana punto luce è un altro regalo che permette di andare proprio sul sicuro. È l’ideale per coloro che vogliono fare un dono speciale alla propria partner ma non la conoscono ancora così bene da poter osare con gioielli più particolari. Il punto luce è infatti adatto a qualsiasi stile e si può sfruttare in ogni occasione. È dunque il regalo perfetto per tutte, indipendentemente dall’età, dagli anni di fidanzamento e dalla ricorrenza che si festeggia.

Gli orecchini: i più versatili

Gli orecchini sono tra i gioielli più regalati dal partner alla propria lei perché sono versatili e non eccessivamente impegnativi. Anche questi sono perfetti per coloro che condividono la vita di coppia da poco tempo e quindi non sanno bene come orientarsi nella scelta di gioielli più particolari. Trovare il modello giusto non è difficile: basta prestare attenzione a cosa indossa la vostra dolce metà ed optare per un qualcosa che non si discosti troppi nello stile. Per non rischiare si sbagliare, altrimenti, si possono sempre scegliere dei cerchietti.

Il bracciale: il dono perfetto per lui

Che dire invece del dono perfetto per il proprio partner? Come abbiamo detto un gioiello può essere regalato anche a lui, perché al giorno d’oggi esistono moltissimi modelli che si prestano ad assecondare qualsiasi gusto e stile. Il bracciale è senza dubbio il gioiello più gettonato e la maggior parte delle donne sceglie proprio questo per fare un dono speciale al proprio partner. La scelta è ampissima: si può optare per un modello in pelle se il proprio uomo ama sfoggiare un look rock ed aggressivo, oppure per un bracciale in argento che consente di rimanere sul classico e sull’elegante. Sbagliare è difficile, anche in questo caso.