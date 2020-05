Ruote paraurti usate per il distanziamento: idea di un locale nel Maryland

Un ristorante del Maryland che è in procinto di riaprire dopo la bufera (ancora oggi in piena) del COVID-19 ha avuto un’idea bizzarra per il distanziamento. Userà delle ruote paraurti che saranno montate sui tavolini, già posizionati a debita distanza gli uni dagli altri.

Ruote paraurti sui tavolini: inventiva per fronteggiare il Coronavirus

Il bar e grill Fish Tales di Ocean City, che è attualmente aperto solo per il servizio da asporto, ha condiviso un video su Facebook sulle ruote paraurti. Nel video si vedono i dipendenti testare i tavoli posizionati a distanza fra loro con un gadget innovativo per rispettare questa metratura di lontana a. Il ristorante prevede di utilizzare questa ruota gonfiabile una volta che l’amministrazione del posto darà il via libera per riaprire i locali e consentire che i clienti possano mangiare in sede.

I tavoli, che potranno essere occupati da una sola persona, sono dotati di ruote per muoversi insieme ai clienti. Questi ultimi dunque possono spostarsi nell’area del patio senza limiti. Una grande ruota paraurti circonda ogni tavolo allo scopo di mantenere i commensali separati in conformità con le linee guida di distanza sociale.

L’intervista del titolare del bar

“È come una barca paraurti, ma in realtà si tratta di un tavolo su ruote”. È così che descrive la sua idea ol proprietario Shawn Harmon al Salisbury Daily Times. I tavoli sono stati progettati dalla società di Baltimora Revolution Event Design and Production sotto suggerimento suo per avere una struttura originale e diversa dal misure di altri locali.

È stata intervistata anche l’azienda produttrice di queste ruote paraurti. Uno dei proprietari, Erik Cermak ha dichiarato “Siamo una società di eventi e gli eventi hanno subito un duro colpo, quindi abbiamo cercato di capire in che modo eventi e cose possono ancora accadere”. L’idea quindi è quella di poter dare a tutte le persone la possibilità di frequentare i loro posti del cuore.

Ovviamente è giusto prendere tutte le misure di prevenzione, che ruotano intorno al distanziamento sociale. Distanziamento che d’ora in poi al Fish Tales prenderanno attraverso le ruote paraurti che faranno sentire i clienti come immersi in un grande salvagente. Qualcuno ipotizza possa essere persino divertente.