Claudio Lippi torna a Mediaset a pochi giorni dal ritorno de La prova del Cuoco

Claudio Lippi a pochi giorni dal ritorno sul piccolo schermo de ‘La Prova del Cuoco’ è tornato a Mediaset. Il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno segnato la sua carriera professionale

Il periodo della quarantena è stato senza dubbio molto difficile per tutti. Come tanti personaggi dello spettacolo anche Claudio Lippi ed Elisa Isoardi si sono visti sospendere a causa dell’emergenza sanitaria il loro programma. Nelle ultime ore, però, una nuova indiscrezione sta circolando sul web. Pare, infatti, che il futuro de La Prova del Cuoco e dei suoi conduttori non sia proprio roseo.

Claudio Lippi è tornato momentaneamente a Mediaset per una occasione speciale. In collegamento dal divano di casa, il conduttore ha partecipato alla trasmissione ‘Non è la D’Urso’ per celebrare i sessant’anni di Fiorello. Il conduttore ha fatto coppia con il celebre showman a ‘Buona Domenica’ e si è lasciato andare ad alcune rivelazioni clamorose a riguardo il passato dell’amico.

La Prova del Cuoco torna dal 25 maggio

In questo periodo di quarantena Elisa Isoardi ha cercato in ogni modo di tenere viva l’attenzione del pubblico postando dirette quotidiane su Instagram. Spesso ha invitato anche, ovviamente in modo virtuale, anche gli chef delle sue edizioni e amici vip per cucinare insieme piatti unici e particolari.

Inizialmente, però, i fan della Isoardi hanno notato una cosa molto strana. In tanti si sono accorti che durante le sue dirette non ha mai invitato Claudio Lippi e tanto meno avesse mai parlato di lui. Un comportamento che ha fatto molto preoccupare gli appassionati e qualcuno ha addirittura pensato ad un addio della coppia.

Altri, invece, hanno pensato che Elisa avrebbe proseguito il suo percorso da sola, senza il suo ‘zio Claudio’. Per fortuna però queste sono solo supposizioni perchè la Rai ha deciso. Il prossimo 25 maggio Claudio Lippi e Elisa Isoardi torneranno su Rai 2 al timone de La prova del Cuoco.

Il possibile ritorno di Antonella Clerici

Come già anticipato in precedenza il prossimo 25 maggio torna La prova del Cuoco con Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Voci di corridoio vociferano che al suo posto, da settembre, potrebbe tornare Antonella Clerici. Infatti, sempre secondo alcune indiscrezioni, l’ex compagna di Salvini potrebbe passare al timone di un programma in stile “buono a sapersi”. Il format di Rai1 di due anni fa, che era una via di mezza tra alimentazione, salute e benessere. Chissà.