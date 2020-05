Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 20 maggio 2020:Giovanna furiosa con Sammy ma ritrova Alessandro [VIDEO]

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Anche ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Protagoniste sono state Gemma Galgani e Valentina Autiero che hanno avuto una forte discussione e versato delle lacrime a causa dell’interesse che tutte e due provano nei confronti del 26enne Nicola Vivarelli. Oggi pomeriggio, mercoledì 20 maggio 2020, sarà il turno di Giovanna Abate.

La tronista romana si ritroverà a tu per tu a con il corteggiatore Sammy Hassan, ma anche con Alessandro Graziani. I due ragazzi non perderanno occasione per avere una forte discussione. Al termine dell’episodio di ieri, i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo, attraverso Witty Tv di vedere le anticipazioni odierne. Cosa accadrà in studio?

Alessandro Graziani torna a corteggiare Giovanna

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che Giovanna Abate, avrà la possibilità di rivedere Sammy Hassan dopo quasi tre mesi. Il corteggiatore entrerà nello studio 6 dell’Elios in Roma e parlerà per la prima volta a tu per tu con la tronista. Ricordiamo che nelle ultime settimane i due si sono visti solamente con un collegamento Skype. I giovani, però, avranno un confronto abbastanza acceso, infatti la romana correggerà spesso il ragazzo facendolo arrabbiare.

Quest’ultimo subito dopo farà un segno di stizza perché entrerà anche il suo storico rivale in amore Alessandro Graziani. Giovanna sarà molto felice nel vedersi davanti Alessandro che ha accettato di tornare a corteggiarla. Mentre Sammy avrà da ridire sia contro Graziani che contro la tronista capitolina.

Uomini e Donne: Valentina Autiero e Nicola Vivarelli balleranno?

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, rivelano anche che Giovanna Abate avrà un battibecco con Sonny per colpa dei caratteri forti di entrambi. Gli spoiler non chiariscono se l’Alchimista farà parte del confronto a tre oppure se preferirà rimane in disparte. L’appuntamento di ieri si è chiuso con un punto di domanda: Valentina danzerà con Sirius?

La dama ha confessato che l’unico cavaliere del Trono over con cui vorrebbe interagire è il 26enne Nicola. Al momento, però, non sappiamo se la romana e Vivarelli balleranno o no. La cosa certa è che ci sarà un momento di grande tensione con protagonista Gemma Galgani sempre più gelosa del suo giovane spasimante. Ecco il video anticipazioni: