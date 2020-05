Chiara Ferragni incinta? Fedez smentisce sui social (Foto)

Può capitare in tanti modi di apprendere, un bel giorno, che si sta per diventare genitori. E nell’era dei social non è nemmeno difficile che avvenga direttamente online. “Vittima” di un’esperienza di questo tipo è stato, proprio in queste ultime ore, Fedez. Il cantante avrebbe appreso direttamente su Twitter che sarebbe presto divenuto genitore per la seconda volta dato che Chiara Ferragni sarebbe stata incinta.

Una vera e propria indiscrezione venuta alla luce a seguito di una foto mal interpretata che la stessa Ferragni aveva pubblicato qualche ora prima sul suo profilo. La sorpresa per il cantante è stata molto forte ed è seguita, ovviamente, una replica al tutto. Chiara e Fedez diventeranno davvero di nuovo genitori? Il piccolo Leone avrà presto un fratellino? Vediamolo.

Chiara Ferragni e il future children

A creare l’indiscrezione in base alla quale Chiara Ferragni sarebbe stata incinta è stata, come anticipato, una fotografia che la stessa influencer ha pubblicato sul web. Oggetto dello scatto è una collana a cui sono appesi tanti ciondoli quanti sono, nella realtà, i componenti della famiglia. Uno dei 9 ciondoli, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fans. L’incisione che lo contraddistingue riporta la frase “Future Children”.

È bastato questo dettaglio a scatenare i social. Chiara Ferragni incinta si leggeva un po’ ovunque senza che, poi, in fondo, vi fosse stata una conferma ufficiale a questo. Una notizia che potrebbe voler significare la voglia della coppia di dare presto un fratellino o una sorellina al piccolo Leone ma che potrebbe non avere nulla a che vedere con una gravidanza attuale della Ferragni.

La reazione di Fedez

Tra i tanti che hanno avuto modo di apprendere la notizia della gravidanza, o presunta tale, di Chiara Ferragni c’è anche il marito Fedez. Anche lui avrebbe appreso da Twitter che presto sarebbe diventato di nuovo papà. Non poteva non arrivare una replica a quanto letto. Ed in effetti è stato proprio così. Fedez ha approfittato per dire la sua in merito e smentire, in questo modo, che la gravidanza sia attualmente in essere.

“Non sapevo niente di questa cosa” ha detto Fedez. Poi ha proseguito “Comunque no, ragazzi non è incinta“. E poi ancora “Il future children penso che sia il bambino che verrà. O ipotesi due deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po’ sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente”.