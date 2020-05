Antonio Zequila ha frainteso, il matrimonio non si farà

Antonio Zequila è stato tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. All’interno della casa più spiata d’Italia, il bell’Antonio non si è di certo risparmiato esprimendo sempre i suoi pensieri e litigando con diversi inquilini. Memorabili, ad esempio, le discussioni con Sossio Aruta verso cui c’era non poca competizione.

Gli appassionati del GF VIP, però, ricorderanno benissimo il momento in cui un emozionato Antonio Zequila si è letteralmente inginocchiato dinnanzi alle telecamere. L’obiettivo? Quello di chiedere alla donna del suo cuore, Marina, di diventare sua moglie. Diverse volte, all’interno della casa, Zequila ne aveva parlato convincendosi, a quanto pare, a mettere la testa a posto. Una volta uscito dal reality, però, qualcosa è andato storto. Vediamolo.

Antonio Zequila, proposta di matrimonio in diretta

Marina Fadda è la donna a cui Antonio Zequila ha chiesto, pochi mesi fa, di sposarlo. La proposta era arrivata in diretta televisiva, dinnanzi a milioni di telespettatori. La donna, in effetti, aveva scritto una lettera emozionante all’uomo che aveva amato per diversi anni. A dividerli, pare, non sia stata l’assenza di sentimento ma la lontananza (Marina, infatti, vive e lavora in Sardegna).

“Io sposerei Marina. Anzi lo dico. Marina, appena finisce questo Coronavirus, ti sposo” aveva detto in ginocchio davanti alle telecamere e ai propri compagni. Una proposta di certo inaspettata che ha colpito sia i telespettatori che gli inquilini della casa. Antonio Zequila ha dimostrato, dunque, di non aver mai dimenticato colei che lui chiama Ines, la donna con cui è stato tanti anni e che, evidentemente, le è rimasta dentro il cuore.

La replica di Marina

Non avendo alcuna possibilità di comunicare con l’esterno, la proposta di matrimonio di Antonio Zequila a Marina non ha ottenuto una risposta diretta. Il bell’Antonio, quindi, ha dovuto attendere di uscire dalla casa, a pochi passi dalla finale, per comprendere cosa ne sarebbe stato del suo amore per la donna della sua vita.

Conoscendo Antonio Zequila chi penserebbe che l’uomo avrebbe chiesto di sposarlo ad una donna che lo avrebbe, in effetti, rifiutato? Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò” ha detto Marina. La donna, quindi, ribadisce il suo affetto a Zequila ma non intende sposarsi perché lo ha già fatto una volta per poi separarsi.