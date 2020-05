Kate Middleton delude i fans, “Sembra la sua bisnonna..” (Foto)

Kate Middleton, la duchessa di Sussex nonché consorte del principe William, è sempre stata un’icona di stile e di bellezza. Quante volte, infatti, ha stupito tutti con la sua eleganza, la sua mise e il suo modo di porsi alla gente. A quanto pare, ultimamente, qualcosa deve essere andato storto dal momento che la duchessa è apparsa, in una foto, alquanto “diversa”.

La moglie di William, in particolare, ha postato alcuni scatti su Instagram che la ritraggono proprio in questo periodo di quarantena. Moltissimi fans quando l’hanno vista sono rimasti a dir poco a bocca aperta. A colpire, però, stavolta non è la bellezza ma, al contrario, un aspetto che la fa somigliare, per molti, ai suoi antenati. Vediamo come si è mostrata Kate ai fans.

Kate Middleton da sempre un’icona di stile

Era il 2010 quando Kate Middleton si fidanzava con il principe William e quando entrava, poco a poco, nel cuore di migliaia di fans. Una ragazza della ricca borghesia che da subito ha affascinato tutti per la sua eleganza e per il suo portamento. Ricordiamo tutti il suo bellissimo abito blu indossato per il fidanzamento con il principe. Un abbigliamento che è andato, di lì a poco, a ruba.

E che dire del suo abito da sposa? Anche in quell’occasione il suo stile è stato tra i più imitati al mondo. Anche quando era incinta, la bella Kate Middleton aveva dettato la moda nel Regno Unito indossando abiti che si ponevano a metà tra gli stili classici e quelli più sbarazzini. Insomma, una vera e propria icona alla quale, però, è successo qualcosa durante la quarantena.

Il cambiamento in quarantena

Non sono mancate, in questo periodo di lockdown, le foto sul web con Kate Middleton come protagonista. Tutte, come al solito, avevano trovato l’apprezzamento dei fans che l’avevano elogiata per le scelte di stile.

Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. La Middleton ha fatto un passo molto più che falso postando alcune foto che hanno fatto rabbrividire i fans. Come mai un simile cambiamento? Le immagini parlano chiaramente e mostrano una duchessa che, vestita così, sa di bisnonna. Anche i capelli, inoltre, sono discutibili.

Un abito di Beulah London, marchio che Kate Middleton ha indossato più volte con buoni risultati. Stavolta, però, la scelta è stata tutt’altro che azzeccata. Criticata anche la capigliatura, troppo anni Settanta e poco attuale. Insomma, una vera e propria caduta di stile.